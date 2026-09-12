Muğla’nın Marmaris ilçesinde siyasi dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık üç hafta önce AK Parti’ye davet ettiği Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, siyasi rotasını farklı bir partiye çevirdi. CHP’den ayrılan Ünlü, Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katılacağını doğruladı.

AK Parti’ye geçeceği iddiası

Acar Ünlü’nün parti değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 21 Ağustos’ta Marmaris’te gerçekleştirdiği dikkat çeken görüşmenin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Okluk Cumhurbaşkanlığı Konukevi’nde Cuma namazının ardından kendisini karşılayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile kısa süre sohbet etmişti. Ünlü’nün Erdoğan’a “Hoş geldiniz efendim, var mı yapabileceğimiz bir şey?” dediği duyulmuş, Erdoğan ise, “Kapımız açık, gelmek istiyorsan” sözleriyle karşılık vermişti. Kameralara yansıyan bu diyalog, Erdoğan’ın CHP’li belediye başkanına AK Parti’ye geçiş çağrısı olarak yorumlanmış ve siyasi gündemde geniş yankı bulmuştu.

Son Mühür ulaştı: İddialar doğru değil

Son Mühür Gazetesi olarak, iddiaların gerçekliğini öğrenmek adına YENİ Parti’nin ilçe örgütü yöneticilerine ulaştık. Parti değişikliğinin gündeme gelmesiyle sosyal medyada hızla yayılan “AK Parti’ye geçecek” iddialarının doğru olmadığını belirten ilçe örgütü, böyle bir ihitmalin bugüne kadar olmadığını, bundan sonra da olamayacağının altını çizerek, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün 12 Eylül Cumartesi günü YENİ Parti’ye katılacağını doğruladı.

Muğla’da hareketlilik sürüyor

Acar Ünlü’nün YENİ Parti’ye katılmasıyla birlikte Muğla’da CHP’den ayrılarak YENİ Parti’ye geçen belediye başkanlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Daha önce YENİ Parti’ye geçen başkanlar arasında; Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan da yer alıyor.