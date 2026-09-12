Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşme kulisleri bir hayli alevlendirmiş ve birçok söylem ortaya atılmıştı. Bu söylemlerin ardı arkası kesilmeyince Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sebebinin Ankara’nın geleceği olduğunun altını çizmişti.

Görüşmenin gündemi yine değişmedi

Bugün gerçekleşen Ankara Kent Konseyi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’ndan önce gündem yine Mansur Yavaş ve Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi oldu. Başkan Yavaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin kamuoyunda farklı şekillerde yorumlanmasına tepki gösterdi.

Ankara yatırımları masadaydı!

Ankara’da gerçekleşecek olan metro yatırımları için yaklaşık 1,3 milyon dolarlık, diğer projeler için ise yaklaşık 800 milyon avroluk finansman ve hazine onay süreçlerinin masada olduğu görüşmenin farklı şekilde algılanmasına karşı çıktı.

“Bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?”

Ankaraya’ya hizmet etmek için devletin ilgili makamlarıyla görüşme gerçekleştirilmesinin belediye yönetiminin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Başkan Yavaş bu ülkeyi yönetenlerle görüşmeyeceksek nasıl hizmet edeceğiz?” yaklaşımını dile getirerek siyasi görüş ayrılıklarının kent yönetimine yansıtılmaması gerektiğini söyledi.

“Görevimizi dönemimizin sonuna kadar yapacağız”

Ayrıca Yavaş seçimlerin ardından siyasi bir ayrım gözetmeden bütün kente hizmet edilmesi gerektiğini vurgulayarak “Ankara halkının bize verdiği görevi en iyi şekilde dönemimizin sonuna kadar yapmak durumundayız” dedi.

Kent Konseyi vurgusu

Ankara Kent Konseyi’nin farklı görüşlerden insanı bir araya getirerek ortaya çıkan fikirleri olgunlaştırıp Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdığına dikkat çeken Başkan, Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de aynı anlayışla hareket ettiklerini söyledi.