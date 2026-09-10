Son Mühür- YENİ Parti'nin Genel Başkan koltuğunda oturan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

Avukat Hüseyin Aydın duyurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, 3 ayrı dosya kapsamında tazminata mahkum edildiğini duyurdu.

Toplam tazminat 800 bin TL!

Aydın'ın paylaşımında Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13.08.2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200.000 TL, 13.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300.000 TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300.000 TL manevi tazminata hükmedildiği bilgisi yer aldı. Yani Özel'in Erdoğan'a ödeyecek tazminat miktarı 800 bin TL olarak açıklandı.

İşte Hüseyin Aydın'ın sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşım:

"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir.Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13.08.2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200.000 TL, 13.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300.000 TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300.000 TL manevi tazminata hükmetmiştir."