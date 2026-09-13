Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar savaşını yeni bir parti kurma kararıyla şekillendiren Özgür Özel ve arkadaşları, 'Yeni Parti' adıyla siyasete yeni bir soluk getirmişti.

Kısa zamanda yüzbinlerce üyeye ulaşma başarısı gösteren Yeni Parti'de en dikkat çekici adım, Türk siyasetinde ilk kez uygulanacak yöntemle ilçe vei l başkanlarını üyelerin seçeceğinin açıklanmasıydı.

Ancak, siyasi partiler yasasına göre delege sisteminin zorunlu olması, kongre takvimini açıklayan Yeni Parti'yi de arayışa yöneltti.

Önce delege seçimi yapılacağının duyurulmasının ardından yaşanan kafa karışıklığı sosyal medyada gündem oldu.

Yaşanan tartışmalara dikkat çeken Yeni Parti Şahinbey Kurucu İlçe Başkanı Uğur Kalkan,

''Yasal olarak belirlenmesi gereken delege tespiti ve takviminden dolayı bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu görüyorum. Delegelik seçimleri yasal zorunluluktan dolayı yerine getiriliyor. 13 Eylülde yapılacak olan bundan ibarettir.'' hatırlatmasında bulundu.



Yetki üyelerde olacak...



''İlçe başkanını belirleme yetkisi; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de ifade ettiği üzere, kayıtlı üyelerimizdedir'' vurgusunda bulunan Kalkan,

''Üyelerimizin ilçe başkanı adayını belirleyeceği seçim 26 veya 27 Eylülde yapılacaktır. Resmi olarak belirlenen delegeler de, Ekim ayında yapılacak resmi seçimde ön seçimden çıkan kişiyi ilçe başkanı olarak resmileştireceklerdir. Süreç bundan ibarettir.

Bilgi eksikliği olması normal...



Bu süreç yeni bir süreçtir. İlk defa uygulandığı için bazı bilgi eksiklikleri olması normaldir. Bize iletilen bilgileri şeffaf ve bilgilendirici bir şekilde sizlerle her zaman paylaşmaya devam edeceğiz.

Bizim için de, genel merkezimiz için de üyelerimizin iradesi esastır. Üyelerimizin iradelerinin yansıması için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerin ve partimizin açıklamaları dışındaki sizleri yanıltıcı ve art niyetli paylaşımları dikkate almamanızı rica ediyorum'' çağrısında bulundu.