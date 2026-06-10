Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel'in iki ayrı grup toplantısı düzenlemesiyle su yüzüne çıkan "iki başlılık" krizi günden güne büyürken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Son Mühür İmtiyaz sahibi Hakan Kandemir ve İzmir basının usta kalemi Son Mühür program yapımcısı Hasan Çölmekçi’nin sıcak gündeme dair sorularını yanıtladı.

“O kadar kolay mı?”

“Mutlak butlan” kararının ardından 22 Mayıs’ta İl Başkanlığı önünde “Koca birer yalanmışsınız, hakkımı helal etmiyorum” sözleriyle Kılıçdaroğlu yönetimine rest çeken Tugay’ın partiden ihraç edilecek isimler arasında olduğu iddia edilirken konuyla ilgili Başkan Tugay, “Beni partiden atmak o kadar kolay mı? Partiden atmak için Yüksek Disiplin Kurulu kararını verdikten sonra Parti Meclisi’nin de (PM) onay vermesi gerekiyor. Ancak o şekilde partiden ilişik kesilebilir. Hiçbir güç, hiçbir makam beni partiden atamaz” ifadelerini kullandı.

İstifa edecek mi?

Kulislerde dönen ‘Tugay Cuma günü istifa edecek’ iddialarına da yanıt veren Başkan Tugay, “İstifa etme gibi bir durumum olamaz” ifadelerini kullanırken; yakın zamanda yeni parti kurulacağına yönelik iddiaların hatırlatılması ve ‘Böyle olursa tutumunuz ne olur?’ diye sorulması üzerine ise “Parti büyüklerimin alacağı karara göre hareket edeceğim” yanıtı verdi.

Kılıçdaroğlu ile görüştü mü?

Son olarak “Mutlak butlan ile partinin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile bu süreçte herhangi bir görüşme gerçekleştirdiniz?” sorusuna ise Tugay, kendisinin de karşı tarafın da buna yönelik herhangi bir talebi olmadığını söyledi.