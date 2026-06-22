Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, gerçekleştirdiği resmi toplantıda kulüplerin uymak zorunda olduğu finansal sınırları ilan etti. Takımların gelir-gider dengeleri gözetilerek hazırlanan bütçelerde aslan payını son şampiyon alırken, diğer büyük kulüplerin de limitleri netleşti. Kulüplerin transfer politikasını doğrudan bağlayan bu kararın ardından, "Hangi takımın ne kadar transfer bütçesi var?" ve "TFF harcama limitlerinde kim birinci oldu?" soruları gündeme oturdu. İşte ayrıntılar.

TFF YENİ SEZON TAKIM HARCAMA LİMİTLERİNİ RESMİLEŞTİRDİ

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde çalışan Kulüp Lisans Kurulu, yaptığı incelemelerin ardından takımların yeni sezondaki harcama tavanını belirledi. Kulüplerin mali disiplin kurallarına uymasını zorunlu kılan bu sistem, takımların kontrolsüz borçlanmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. İlan edilen bu limitler, futbolculara ödenecek yıllık maaşlardan menajerlik ücretlerine ve bonservis bedellerine kadar tüm harcamaları kapsıyor. Kulüpler, bu sınırları aşmaları halinde çeşitli federasyon yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.

EN YÜKSEK TRANSFER BÜTÇESİ GALATASARAY'IN OLDU

Federasyonun paylaştığı resmi listeye göre, ligin en yüksek harcama bütçesi son lig şampiyonu Galatasaray'a tahsis edildi. Sarı-kırmızılı yönetim, yeni dönem transfer operasyonları için 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 liralık devasa bir limiti kullanma hakkı elde etti. Bu bütçe Galatasaray'a transfer pazarında çok rahat bir hareket alanı sunuyor. Listenin devamında yer alan Fenerbahçe 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira ve Trabzonspor ise 2 milyar 530 milyon 783 ya 285 liralık harcama limitleriyle yeni kadrolarını kuracak.

LİSTEDEN EN DÜŞÜK BÜTÇE CORENDON ALANYASPOR'A ÇIKTI

Büyük kulüplerin milyarlık bütçelerinin aksine, listenin en alt basamağında yer alan takım bir Anadolu temsilcisi oldu. Corendon Alanyaspor, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından belirlenen 571 milyon 608 bin 883 liralık harcama limitiyle ligin en dar bütçeli ekibi olarak kayıtlara geçti. Dev bütçeli takımlarla rekabet etmek zorunda olan Akdeniz ekibinin transfer döneminde çok daha ekonomik ve nokta atışı hamleler yapması gerekecek. Kulüpler, önümüzdeki günlerde bu bütçeler dahilinde yeni transferlerine resmi imzaları attıracak.