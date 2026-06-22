ABD'de düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, Avustralya ve Paraguay'a mağlup oldu. Alınan bu kötü sonuçların ardından milli takımın gruptan çıkma şansının olup olmadığı yeniden araştırılmaya başlandı. FIFA'nın bu turnuva öncesinde getirdiği yeni statü kuralları, puan eşitliği halinde uygulanacak hesaplamaları doğrudan etkiledi. Son maç öncesinde taraftarlar milli takımın gruptaki puan durumunu ve olasılıkları araştırıyor. Peki, Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte ayrıntılar.

FIFA GRUPLARDA İKİLİ AVERAJ SİSTEMİNE GEÇTİ

FIFA'nın Dünya Kupası'nda koyduğu yeni kuralla birlikte averaj sistemi değişti. Geçmiş turnuvalarda takımların genel gol farkına bakan genel averaj sistemi yerine ikili averaj kuralı geçerli oldu. Yeni düzenlemeye göre, iki takımın grubu aynı puanda tamamlaması durumunda, öncelikle bu iki ekibin kendi arasında oynadığı maçın sonucuna bakılıyor. Bu kural, gruptaki puan hesaplamalarını doğrudan etkiledi.

A MİLLİ TAKIM AVUSTRALYA VE PARAGUAY'A MAĞLUP OLDU

A Milli Futbol Takımı, turnuvanın grup aşamasında karşılaştığı rakiplerinden hem Avustralya hem de Paraguay karşısında sahadan yenilgiyle ayrıldı. FIFA'nın yeni ikili averaj kuralı nedeniyle, Türkiye'nin bu iki rakibine puan kaybetmesi sıralamada doğrudan dezavantaj oluşturdu. Takımların birbiriyle yaptığı maçlar baz alındığı için milliler rakiplerinin gerisine düştü.

SON MAÇTAKİ GALİBİYET GRUPTAN ÇIKMAYA YETMİYOR

Ay-yıldızlı ekibin gruptaki son maçını kazanması bile bir üst tura yükselmesi için yeterli olmuyor. Türkiye son karşılaşmada galip gelse dahi, hem Avustralya hem de Paraguay ile oluşabilecek puan eşitliğinde, ikili averajda bu iki ekibin gerisinde kalıyor. Bu durum milli takımın gruptan çıkma ihtimalini matematiksel olarak tamamen ortadan kaldırdı. Türkiye, Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

TÜRKİYE'NİN GRUBU SON SIRADA BİTİRMESİ KESİNLEŞTİ

İkili averaj sisteminin öncelikli sayılmasıyla birlikte Türkiye'nin puan eşitliği durumunda dahi rakiplerinin üzerine çıkma şansı kalmadı. Alınan sonuçlar neticesinde ay-yıldızlıların grubu son sırada tamamlaması kesin bir hal aldı. Turnuva öncesi hedeflerin gerisinde kalınması spor dünyasında gündem oldu.