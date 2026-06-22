Türkiye'de araç piyasasını yakından ilgilendiren yeni kurallar, hasarlı araçlarla ilgili pek çok ezberin bozulmasına neden olacak. Düzenlemeyle birlikte alım satım, değer kaybı başvuruları ve orijinal parça kullanımı gibi pek çok konuda yeni bir dönem başlayacak. Peki, yeni SEDDK düzenlemesi neleri kapsıyor, ağır hasarlı araç satışı tamamen bitti mi ve tazminat için hangi belgeler istenecek? İşte ayrıntılar.

AĞIR HASARLI ARAÇ SATIŞI YASAKLANACAK MI?

SEDDK'nin 1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya alacağı yeni kararların ardından ortaya atılan "ağır hasarlı araç satışı bitti" söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Mevcut yasalar çerçevesinde ağır hasarlı (pert) araçların alım ve satım işlemleri aynı şekilde devam edecek. Yeni kurallar satışın kendisine değil, kaza sonrasında sigorta şirketinden alınacak tazminatın şartlarına yeni bir düzenleme getiriyor.

SİGORTA TAZMİNATI İÇİN HANGİ BELGE ZORUNLU OLACAK?

Eksper raporu sonucunda ağır hasarlı (pert) olduğu saptanan bir araç için sigorta şirketinin tazminat ödemesi yapması, artık yeni bir belge ibrazına bağlı oluyor. Araç sahibinin, ruhsatında yani tescil belgesinde "trafikten çekilmiştir" kaşesi bulundurması ve bunu sigorta şirketine sunması zorunlu hale geliyor. Bu belge olmadan sigorta firmaları pert araçlar için tazminat ödemesi yapmayacak.

DEĞER KAYBI VE EKSPER ATAMASINDA YENİ DÖNEMDE NELER VAR?

Yeni düzenleme, kaza sonrası süreçleri hızlandırmayı hedefliyor. Kaza yapan ve hasar başvurusu oluşturan bir kişi, artık ek bir işlem yapmasına gerek kalmadan değer kaybı başvurusu da yapmış sayılacak. Eksperler, yazdıkları raporlara aracın yaşadığı değer kaybını da doğrudan ekleyecek. Ayrıca hasar tutarı 40 bin liranın üzerine çıkarsa, eksper ataması Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden sırayla ve zorunlu bir şekilde gerçekleştirilecek.

ARAÇ ONARIMINDA ORİJİNAL PARÇA MI KULLANILACAK?

Hasar gören ve onarımı mümkün olmayan parçaların değişiminde öncelik daima orijinal parçalara verilecek. Eğer orijinal parça tedarik edilemiyorsa ya da araç sahibi bizzat onay verirse, eşdeğer veya yeniden kullanılabilir parçalar devreye girecek. Böylece onarım sırasında kullanılan malzemelerin niteliği çok daha şeffaf bir çerçeveye oturacak.

KAZA YERİNİ TERK EDEN SÜRÜCÜYÜ NELER BEKLİYOR?

Yeni yönetmelik, kaza yaptıktan sonra olay yerinden ayrılan sürücülere de ağır yaptırımlar getiriyor. Can güvenliği riski ya da acil tıbbi müdahale gerektiren hayati durumlar haricinde kaza yerini terk eden sürücüler için sigorta şirketinin ödediği tazminat, sonrasında doğrudan sürücüden talep (rücu) edilebilecek.