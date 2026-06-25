Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan rüşvet soruşturması çerçevesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, akşam saatlerinde ise gözaltı sayısı 25'e yükselmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edilirken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Hastaneye sevk edildi! Sebebi diyaliz tedavisi!

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in mevcut rahatsızlığıyla ilgili olarak diyaliz tedavisi için hastaneye sevk edildiği öğrenilirken, hemşiresinden alınan bilgilere göre Yetişkin'in haftada 3 gün diyalize girmesi gerektiği öğrenildi.