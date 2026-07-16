Son Mühür - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, aralarında sanatçılar, oyuncular, iş insanları ve işletmecilerin de bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı:

"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy'a gözaltı

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, pop müzik sanatçıları Sıla ve İlyas Yalçıntaş ile televizyon ve sinema sektörünün tanınan yapımcılarından Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İşte hakkında gözaltı kararı verilen ünüler

1-Sıla Gençoğlu (Gözaltında)

2-İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)

3-Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)

4-Ateş İnce (Gözaltında)

5-Öner Faruk IŞIK (Gözaltında)

6-Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)

7-Aybüke Albere (Gözaltında)

8-Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)

9-İrem Haznedar (Gözaltında)

10-Orhan Yıldı

11-Burak Çelik

12-Volkan Büyükhanlı

13-Büşra Tatar

14-Cenk Çöteli

15-Feyza Cihan

16-Asude Mercan

17-H.Eylem İpek Şafak

18-Gökhan Şafak

19-Ümit Aslan

20-Buğra Balkaya

21-Akın Altan

22-Oğuz Alp Güler

23-Kübra Altay

24-Hilal Zeynep Hedbe

25-Melis Selçukoğlu