Son Mühür - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, aralarında sanatçılar, oyuncular, iş insanları ve işletmecilerin de bulunduğu kamuoyunun yakından tanıdığı 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı:
"Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir."
Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy'a gözaltı
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, pop müzik sanatçıları Sıla ve İlyas Yalçıntaş ile televizyon ve sinema sektörünün tanınan yapımcılarından Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişinin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.
İşte hakkında gözaltı kararı verilen ünüler
1-Sıla Gençoğlu (Gözaltında)
2-İlyas Yalçıntaş (Gözaltında)
3-Mehmet Fatih Aksoy (Gözaltında)
4-Ateş İnce (Gözaltında)
5-Öner Faruk IŞIK (Gözaltında)
6-Şefik Ömer Dolman (Gözaltında)
7-Aybüke Albere (Gözaltında)
8-Ayşe Nur Balcı (Gözaltında)
9-İrem Haznedar (Gözaltında)
10-Orhan Yıldı
11-Burak Çelik
12-Volkan Büyükhanlı
13-Büşra Tatar
14-Cenk Çöteli
15-Feyza Cihan
16-Asude Mercan
17-H.Eylem İpek Şafak
18-Gökhan Şafak
19-Ümit Aslan
20-Buğra Balkaya
21-Akın Altan
22-Oğuz Alp Güler
23-Kübra Altay
24-Hilal Zeynep Hedbe
25-Melis Selçukoğlu