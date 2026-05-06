Son Mühür- Geçtiğimiz Gaziemir Meclisi'ni Son Mühür'de yine Gündem Masası'nda dile getirelen 'Kars' meselesi oldukça hareketlendirmişti. MHP Grup Başkanvekilinin Başkan Işık'a bu hakkında liyakat sorusu sorması Başkan Işık tarafından başka bir anlamlandırıldı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık konuyu 'faşist bir söylem' olarak değerlendirmişti.

"Bizim için kentlerin önemi yok"

Savunmaların farklı yönlere çekildiğini söyleyen ve meselenin aslında 'liyakat' olduğuna vurgu yapan usta gazereci Hasan Çölmekçi şu ifadelerde bulundu:

"Bütün savunmalar farklı yöne çekiliyor. Karslı olur, Konyalı olur. İzmir'i bilmiyor demek istiyoruz. Liyakata bakarken onu söylüyoruz. Kars'tan İzmir'i n kadar yönetebilirsin? Sen git Kars İl İdaresi'nde çalışmış bir insanı getir.

Yıllardır orada çalışıyor. Ünal Işık'ın yakını olduğu öner sürülen bu kişiyi getir, burada çalıştırmaya başla. Ardından da bunu belediye başkan yardımcısı yapmayı planladığı iddiası vardı.

Bizim için kentlerin önemi yok, mesele İzmir'i bilip bilmediği, Gaziemir'i bilip bilmediği. Işık buna cevap vermiyor. Başladı mı işe, böyle biri var mı diye. Cevap olarak 'sen faşistçe davranıyorsun' diyorsun. Doğru dürüst bir cevap ver. Karslıları mı aşağlılıyoruz biz? Burası çalışma, icraat yeri."

'Tuncelili olmayan işe giremez'

Geçtiğimiz dönemde de İzBB için 'Tuncelili olmayan işe giremez' diye bir ifadenin var olduğu konuşulan programda konunun Tunceliler olmadığı ifade edildi. Meselenin aslında o kişilerin nereli oldukları değil, liyakat kelimesinin süslü bir kelime olmaktan çıkarıp özüne inerek kullanılması gerektiği vurgulandı.

