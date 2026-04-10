İzmir'de siyaset ve yerel yönetim dünyasını sarsan "bankamatik memuru" iddialarına ilişkin soruşturmada, şüphelilerin savcılık makamına verdikleri ifadeler gün yüzüne çıktı. Bornova Belediyesi çatısı altında yaşandığı öne sürülen "nitelikli dolandırıcılık" dosyasında, işe alım süreçlerinden maaş ödemelerine kadar pek çok kritik detay, şüphelilerin beyanlarıyla yeni bir boyut kazandı.

Bornova Belediyesinde "Hayali Mesai" soruşturması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediyesi personeli olarak görünen A.A’nın, fiilen görev yapmadığı halde düzenli maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan tarihinde kapsamlı bir tahkikat başlattı. Soruşturma dosyasındaki verilere göre, 22 Eylül 2025 tarihinde SGK girişi yapılan Aksoy’un, belediye bünyesinde hiçbir mesai harcamadığı ve "bankamatik memuru" sıfatıyla haksız kazanç elde ettiği ileri sürüldü. Hazırlanan SGK uzmanlık raporu neticesinde; Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, personelin kendisi, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.’nın olayda sorumluluk sahibi oldukları kanaatine varıldı. Bu raporun ardından düğmeye basan emniyet güçleri, adı geçen isimleri gözaltına alarak adli mercilere sevk etti.

Yargı sürecinde sıcak gelişme: Tutuklama talebiyle itiraz

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler hakkında yargıdan serbest bırakılma kararı çıktı. Mahkeme heyeti; Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Müdür Vekili İ.A.’yı serbest bırakırken, A.A hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbestlik kararı verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara vakit kaybetmeksizin itiraz etti. Başsavcılık, şüphelilerin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması talebiyle bir üst mahkemeye başvurdu.

Şüpheli Aksoy’dan çarpıcı itiraf: "Bağlantıyı Özkan Yalım sağladı"

Soruşturmanın en dikkat çekici ifadelerinden biri, iddiaların odağındaki isim olan A.A’dan geldi. Savcılık sorgusunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile özel bir birlikteliği olduğunu dile getiren Aksoy, sürecin nasıl işlediğini açık yüreklilikle anlattı. Daha önce Uşak Belediyesinde görev yaptığını ancak özel hayatına dair haberlerin basına yansıması nedeniyle istifa ettiğini belirten Aksoy, Özkan Yalım’ın referansıyla Bornova Belediyesinde işe girdiğini iddia etti. İşe gelmediği süreçte telefonla arandığını ancak bu çağrılara dönüş yapmadığını söyleyen Aksoy, dolandırıcılık kastı olmadığını, oluşan kamu zararını tazmin etmeye hazır olduğunu ifade ederek, tüm organizasyonun mimarı olarak Özkan Yalım’ı işaret etti.

Başkan Ömer Eşki’nin savunması: "Sadece referans oldum"

Suçlamaların odağındaki bir diğer isim olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise ifadesinde, şüpheli şahsın işe alım sürecine sadece referans aracılığıyla dahil olduğunu savundu. Belediye bünyesinde çok sayıda personel çalıştığını ve bir kişinin fiilen işe gelip gelmediğini takip etmesinin mümkün olmadığını öne süren Eşki, durumun fark edilmesi üzerine ödenen yaklaşık beş aylık maaş tutarının, bir diğer şüpheli İ.A. tarafından kredi çekilerek belediye veznesine iade edildiğini belirtti. Kendisinin şahısla bir tanışıklığı olmadığını ve Uşak Belediye Başkanı ile olan geçmişini bilmediğini iddia eden Eşki, olayı bilmesi durumunda en başından müdahale edeceğini söyleyerek suçlamaları reddetti.

Diğer şüpheliler suçlamaları kabul etmedi

Dosya kapsamında ifadeleri alınan İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A. da üzerlerine atılı suçlamaları geri çevirdi. Her iki bürokrat da işe alım ve denetim süreçlerinde herhangi bir usulsüzlüklerinin bulunmadığını ve olayla ilgili doğrudan bir bağlantılarının olmadığını savundu. İzmir’de siyasi kulisleri hareketlendiren ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmada, başsavcılığın itirazı sonrası yargı sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.