İzmir siyasetinde Meslek Fabrikası tartışmaları gündemi oluşturmaya devam ediyor. Verilen tahliye süresinin dolmasına saatleri kala hem Büyükşehir hem de AK Parti cephesinden karşılıklı açıklamalar geliyor. Bir açıklama da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi. Tugay, Meslek Fabrikası ile ilgili halkımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara gerçekleri basitçe tekrar izah ediyorum" diyerek 7 maddede sıraladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklaması şu şekilde:

"Meslek Fabrikası ile ilgili halkımızın kafasını karıştırmaya çalışanlara gerçekleri basitçe tekrar izah ediyorum;

1. Meslek Fabrikası binası herhangi bir vakıf tarafınca yapılmış bir bina değildir, 1908 yılında Un fabrikası olarak özel bir şirket tarafınca inşa edilmiş bir binadır.

2. Bu bina 1926 yılında Atatürk tarafınca kamulaştırılmıştır. 28.11.1940 tarihinde tapusu Belediyemiz adına tescil edilmiştir.

3. Binanın mülkiyeti üzerinde Bayezid Baba Vakfı adına bulunan şerhin terki için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine Belediyemiz 20.08.2007 tarihinde 1.592.622,23- TL taviz bedeli Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ödenmiştir. O tarihte bu şerh tapudan tamamen kaldırılmıştır.

4. 2015-2017 İzmir Büyükşehir Belediyesi, harabe halindeki tarihi binayı o zamanki yüklü bir parayla (yaklaşık 17 milyon TL) restore ederek "Meslek Fabrikası" adıyla hizmete açmıştır.

5. Ekim 2025 tarihinde Belediyemize hiç bir şekilde bilgi verilmeden Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü üzerinden binayı kendi üzerine tescil ettirmiştir.

6. Meslek fabrikamız onbinlerce vatandaşımıza meslek eğitimleri verdiğimiz, vermeye devam ettiğimiz aktif kullanılan bir kamusal hizmet binamızdır. Bu bina kimsenin özel mülkiyetinde değildir, belediyeye ait kamu binasıdır. Satışı veya devri asla düşünülmemiştir. Böyle bir çaba içinde asla olmadık.

7. Vakıflar genel müdürlüğünün hiç bir hakkı olmayan binamıza ilişkin tahliye ve tescil işlemi tamamen haksız ve hukuksuzdur. Tescil davamız ve itiraz süreçlerimiz devam etmektedir ve bu davanın normal hukuk şartları altında lehimize sonuçlanması beklenmektedir.

Tüm bu gerçeklere rağmen meslek fabrikamız alelacele tahliye edilmeye çalışılmaktadır. Tahliye işlemini zorla gerçekleştirme niyetinde oldukları anlaşılmaktadır.

HAKSIZSINIZ. Bu kadar haklı olduğumuz bir işte buyrun belediyenin binalarına çökün deme şansımız yoktur. İzmir halkının 5 yıl belediyeyi yönetmek üzere yetki verdiği siyasi irade olarak belediyenin hakkını, İzmir’in hakkını savunmamız sizlere tuhaf gelmemelidir. Bu bizim görevimizdir.

Halkımızı gerçek dışı beyanlarınızla aldatmaya çalışmayı bırakın. Yaptığınız hukuk ve etik dışı işleme kılıf uydurma, gerekçeler uydurma çabalarınızdan vazgeçin. Sizi İzmir’in hakkına hukukuna saygılı olmaya davet ediyorum.

“Yeter artık” diyeceğimiz onlarca haksızlığınıza bunu da eklemeyin. Bunu kabul edemeyiz."