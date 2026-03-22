İzmir'de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen binalar ile ilgili olarak tartışmalar sürmeye devam ediyor. Meslek Fabrikası binası için verilen tahliye süresi yarın sabah dolacak olup, süreç yakından takip ediliyor. Tahliyeye karşı çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir örgütlerinin yarın sabah bina önünde olması beklenirken, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yüklendi.

"Vakıflara peşkeş çekmeye çalıştılar!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İnan, "Biz İzmirliyiz ve tek derdimiz İzmir'in çocukları, şehrimizin yarınlarıdır! Yegane amacımız İzmirliler kazansın, gençlerimiz sosyalleşsin, ürettiğimiz eserler doğrudan çocuklarımıza hizmet etsin. Bu şuurla hareket ederek şehrimizin değerlerine sahip çıkıyoruz. Tıpkı Tekel fabrikasını ve İzmir İktisat Kongresi Binası’nı şehrimize kazandırdığımız gibi...

Daha önce CHP, İzmir’deki DGM binalarını İstanbul’daki vakıflara peşkeş çekmeye çalışmıştı. O gün hukuki mücadeleyi nasıl kazandıysak, bugün de kazandık. Şimdi bu alanları Yeşilay ile omuz omuza verip Ege'nin en kapsamlı Bağımlılıkla Mücadele Merkezi'ne ve üniversite kampüsüne dönüştürüyoruz.

Biz Bergama’ya 1 Milyar TL’lik devasa Millet Bahçesi kazandırdık, "Yeter ki İzmir kazansın" dedik ve anında CHP’li Bergama Belediyesi'ne teslim ettik. Biz gençlerimiz için üretirken, başta fuar olmak üzere CHP’li belediyenin yönetip de İzmir’i rahatlatan tek icraatı dahi yok.

Tüm binaları değersizleştirdiler, tüm vakıf mallarına özensiz baktılar." ifadelerini kullandı.

"Tahliyelere engel olacakmış!"

Açıklamalarına devam eden İnan, "Şimdi duyuyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, DGM binalarındaki tahliyelere engel olacakmış. İzmir’in mallarını gerçekten düşünüyorsan, Karşıyaka’yı borç batağına sürükleyip SGK borçlarına karşılık belediye mülklerini devretmenize engel olsaydın! Bugün borçlarınıza karşılık DGM binaları verilse saniye düşünmeden imza atacak olanlar, bugün çıkıp İzmirlilikten bahsetmesin. Tahliyelere engel olmak için gösterdiğiniz bu nafile çaba, İzmir’e değil sadece siyasi hırslarınıza hizmet ediyor. Elde kalan üç kuruşluk itibarınızı da İzmirli gençlerin hayrına yapacağımız projelere köstek olmak için harcamayın. Boşuna uğraşmayın, İzmirliler artık size inanmıyor!

Buradan CHP’li aktarmasız (Sayın Özkan, Arslan, Yücel, Polat, Bakan, Nalbantoğlu, Kılıç, Özlale) milletvekillerine de seslenmek istiyorum!

(Aktarmalı olanlara da anlatmak isterim de, onlara İzmir’i anlatana kadar seçim vakti gelir)

Neyse :)

Önümüzde İzmir'in kaderini değiştirecek devasa Çeşme Projesi var! Gelin; turizmi 3 aya sıkışmaktan kurtarıp 12 aya yayacak, en az 100 bin gencimize doğrudan istihdam sağlayacak bu vizyona köstek değil, destek olun. Şehrimizi doğayla barışık altyapısı, spor, sağlık ve agro-turizm merkezleriyle tüm dünyanın gıptayla bakacağı küresel turizm markasına dönüştürelim." dedi.