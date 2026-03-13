İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Balçova Termal Otel’de gerçekleştirilen programa Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı.

Program öncesinde salondaki davetlileri tek tek ziyaret eden Başkan Tugay, şehit aileleri ve gazilerin yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualarla birlikte oruçlar açıldı.

“Şehitlerimizin emanetleri bu milletin baş tacıdır”

İftar programında konuşan Cemil Tugay, Türkiye’de huzur ve güven içinde yaşanmasının şehitlerin fedakârlıkları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Tugay konuşmasında, “Bu topraklarda özgürce yaşayabiliyorsak, çocuklarımız güven içinde büyüyebiliyorsa bunu vatan uğruna canını ortaya koyan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların emanetleri olan sizler bu milletin baş tacısınız. Şehitlerimiz yalnızca ailelerinin değil, 86 milyonun evladıdır” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimler olarak şehit aileleri ve gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Tugay, bu desteğin bir görev değil vefa borcu olduğunu söyledi.

Başkan Yiğit: “Kamu kaynaklarını koruyacağız”

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de programda yaptığı konuşmada birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yiğit, belediyenin kaynaklarını şeffaf ve adil şekilde kullanacaklarını ifade etti.

Yiğit, “Bu sofralar sizlerin ödediği vergilerle oluşturulan kaynaklarla hazırlanıyor. Biz yöneticilerin görevi de bu kaynakları adil ve şeffaf şekilde halkımızla buluşturmaktır. Balçova’nın bir lirasının bile israf edilmemesi için mücadele edeceğim” dedi.

Gazilerden birlik ve kardeşlik mesajı

Programda konuşan Orhan Aydın ise Ramazan ayının toplumsal dayanışma açısından önemli bir dönem olduğuna dikkat çekti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Aydın, “Ramazan; saygı, sevgi ve kardeşliğin güçlendiği bir dönemdir. Aynı sofrada buluşmak, birlik ve dayanışmayı pekiştirir. Sofralarımız bereketli, kardeşliğimiz daim olsun” ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların sohbeti ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.