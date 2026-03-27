Son Mühür- İzmir Urla’da büyük bir heyecanla beklenen geleneksel Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı için geri sayım sürerken, beklenen meteorolojik veriler üzerine organizasyon komitesi ve Belediye Başkanı Selçuk Balkan’dan önemli bir güncelleme geldi. İlçe genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, açık havada yapılması planlanan etkinliklerin konforlu ve kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi adına mekan değişikliğine gidildiği açıklandı.

Olumsuz hava şartlarına karşı "Eski Tamirhane" formülü

Urla’nın kültürel mirasını ve doğasının bereketini simgeleyen Mart Dokuzu Urla Ot Bayramı, bu yıl 28-29 Mart tarihlerinde kapılarını açıyor. Ancak bölgedeki hava koşullarının planları etkilemesi üzerine, festival coşkusunun sekteye uğramaması adına ana etkinlik merkezi "Eski Tamirhane Binası" olarak belirlendi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Hava koşulları planlarımızı değiştirmiş olabilir ama coşkumuzu asla" mesajı verilerek, bayram ruhunun kapalı alanda da aynı heyecanla devam edeceği vurgulandı.

Coşku kortej yürüyüşü ile başlıyor

Festivalin resmi açılış programı, Urla’nın sokaklarını renklendirecek olan geleneksel kortej yürüyüşü ile start alacak. 28 Mart Cumartesi günü saat 11.00 ile 11.30 arasında AKM (Atatürk Kültür Merkezi) önünde toplanacak olan kalabalık, Eski Tamirhane Binası’na kadar yürüyecek. Urla’nın yerel değerlerini ve ot kültürünü yansıtan görseller eşliğinde gerçekleşecek olan yürüyüşün ardından, festivalin kalbi yeni belirlenen kapalı mekanda atmaya devam edecek.

Protokol ve açılış heyecanı Tamirhane Binası’nda

Kortejin varış noktasında, saat 11.30 ile 11.55 arasında resmi açılış töreni icra edilecek. İstiklal Marşı’nın okunması ve protokol konuşmalarıyla başlayacak olan törende, Urla’nın bereketli topraklarından süzülüp gelen yerel lezzetler ve kültürel zenginlikler vatandaşlarla buluşacak. Eski Tamirhane Binası’nın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek olan bu buluşma, katılımcıları olumsuz hava şartlarından etkilenmeden paylaşmanın sıcaklığıyla bir araya getirecek.

Başkan Selçuk Balkan’dan hemşehrilerine davet

Belediye Başkanı Selçuk Balkan, konuyla ilgili yaptığı duyuruda tüm Urla halkını ve misafirleri bu anlamlı buluşmaya davet etti. Balkan, "Bayramımızın ruhu, paylaşmanın sıcaklığı ve Urla’nın bereketi aynı heyecanla devam ediyor. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel buluşmada, güvenli ve sıcak bir ortamda bir arada olmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Değişen lokasyona rağmen festival içeriğinin zenginliğinden ödün verilmeyeceği ve iki gün boyunca Urla’nın ot kültürünün en güzel örneklerinin sergileneceği belirtildi.