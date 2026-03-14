Musk'ın onu DOGE (Hükümet Verimliliği Departmanı) kadrosuna dahil etme girişiminin Trump yönetimi tarafından reddedilmesi, hem Amerikan hem de Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki ama Musk'ın "sağ kolu" olarak tanımlanan bu genç isim kim?

İstanbullu bir girişimci olan Barış Akış, teknoloji dünyasındaki hızlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Stanford Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri diploması alan Akış, henüz öğrenciyken kurduğu web geliştirme girişimini başarıyla satarak Silikon Vadisi ekosisteminde erken yaşta kendine yer edindi. Şu anda ABD'de yeşil kart sahibi olarak yaşıyor ve Elon Musk'ın en güvendiği danışmanlardan biri konumunda bulunuyor.

Barış Akış'ın kariyeri nasıl şekillendi?

Barış Akış, 2016 yılında Silikon Vadisi'nde mühendislere yönelik bir yatırım firması olan Human Capital'in kurucu ortaklığını üstlendi. 250 milyon doları aşan varlık yönetimi ve 5.000'den fazla üyesiyle dikkat çeken bu şirket, Akış'ı teknoloji yatırım dünyasının önemli isimleri arasına taşıdı. Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler ile ortaklaşa yürüttüğü sosyal girişim programıyla gençlerin mesleki gelişimine katkı sağladı.

Musk neden Akış'ı DOGE'a almak istedi?

Elon Musk, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde kurulan DOGE'un başına geçtikten sonra, federal hükümeti küçültme ve harcamaları kısma projesinde Akış'tan yararlanmak istedi. Washington Post'un edindiği belgelere göre Akış, özellikle federal iş gücünün azaltılması ve Personel Yönetimi Ofisi'nin yeniden yapılandırılması konularında Musk'a doğrudan raporlama yapıyordu. Trump'ın göreve gelmesinden önceki geçiş sürecinde de Musk ile birlikte çalışan Akış, DOGE ekibinin perde arkasındaki kilit figürlerden biri olarak öne çıktı.

Trump neden Akış'ın atamasını engelledi?

Ancak Musk'ın bu talebi Trump ekibi tarafından kesin bir dille reddedildi. The Atlantic'in aktardığına göre Trump'ın danışmanları, ABD yasalarının vatandaş olmayan kişilerin federal hükümette görev almasını yasakladığını hatırlattı. Ayrıca göçmenlerin sınır dışı edilmesini ön plana çıkaran bir dönemde yabancı uyruklu birinin yönetime alınmasının çelişkili bir mesaj vereceği gerekçesiyle talep engellendi. New York Times'a göre Akış, resmi onay alamamasına rağmen teknoloji bilgisi ve deneyimiyle DOGE bünyesinde gayri resmi olarak danışmanlık yapmaya devam ediyor.