İstanbulspor camiası ve Türk futbolu, henüz kariyerinin baharında olan 21 yaşındaki genç futbolcu Baran Alp Vardar'ın vefat haberiyle sarsıldı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve sahalardan uzak kalan genç yetenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı. Acı haberi resmi sosyal medya hesaplarından duyuran İstanbulspor Kulübü, Vardar'ın güler yüzü ve karakteriyle camianın kalbinde daima yaşayacağını vurguladı. Taraftarları ve takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğan bu erken vedanın ardından, genç futbolcunun hastalığının detayları ve cenaze programı da belli oldu.

BARAN ALP VARDAR NEDEN ÖLDÜ, NE KANSERİYDİ?

Genç sporcunun vefatının ardından sevenleri ve futbolseverler "Baran Alp Vardar ne kanseriydi?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. İstanbulspor Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamada, futbolcunun hastalığına yönelik bir ayrıntı verilmedi. Açıklamada sadece Vardar'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve hastalığın ilerlemesi sonucu hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

İSTANBULSPOR'DAN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Baran Alp Vardar'ın vefatının ardından İstanbulspor Kulübü derin bir üzüntüyle veda mesajı yayımladı. Kulübün resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz… Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı. Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız."

CENAZE TÖRENİ BUGÜN (15 MART) DÜZENLENECEK

﻿Genç futbolcuyu son yolculuğuna uğurlamak isteyenler için cenaze programı da netleşti. Baran Alp Vardar'ın cenazesi, bugün Beylikdüzü Mevlana Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine İstanbulspor yönetimi, teknik heyet, takım arkadaşları ve spor camiasından çok sayıda ismin katılarak genç futbolcuya son görevlerini yerine getirmesi bekleniyor.