İzmir’in Balçova ilçesinde bu sabah meydana gelen silahlı saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis yaralandı. Olayın ardından saldırının yaşandığı sokak vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Sabah saatlerinde saldırı

Olay, saat 09.50 sıralarında Şehit Salih İşgören Polis Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki E.B., babasına ait pompalı tüfekle polis merkezine gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit olurken, Polis Memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı yaralandı.

Şüpheli E.B. ise yaralı halde kıskıvrak yakalanarak Alsancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sokak bayraklarla donatıldı

Saldırının ardından polis merkezinin bulunduğu Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı, vatandaşlar tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Mahalle sakinleri, yaşanan saldırıya tepki göstermek için evlerine bayrak astı.

Soruşturma titizlikle yürütülüyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmayı yürütmek üzere 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, ayrıca İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı alındığı belirtildi.