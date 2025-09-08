Son Mühür- MHP lideri Devlet Bahçeli, İzmir'in Balçova ilçesinde bir polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı "hain ve hunhar" olarak nitelendiren Bahçeli, olayın sadece emniyet mensuplarını değil, aynı zamanda "huzur ve güven ortamına suikast" niteliği taşıdığını belirtti.

Şehitler ve yaralılara başsağlığı mesajı

Saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, ailelerine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı dileklerini iletti. Yaralı polisler Ömer Amilağ ve Murat Dağlı'ya da acil şifalar temenni eden MHP lideri, bu menfur saldırının faillerinin ve bağlantılarının mutlaka ortaya çıkarılacağına olan inancını dile getirdi.

"Alçak oyunlar ve ihanet cephesi" vurgusu

Saldırının, 16 yaşında bir katil tarafından uzun namlulu silahla gerçekleştirilmesinin, Türkiye üzerinde oynanan "alçak oyunlardan bağımsız düşünülemeyeceğini" vurgulayan Bahçeli, saldırının amacının iç barış ve kardeşlik iklimini zehirlemek olduğunu söyledi. "Sokakların kaynamasını ve karışmasını hedefleyenlerin" başarılı olamayacağını belirten Bahçeli, iç ve dış "ihanet cephesini dağıtmanın" kaçınılmaz bir milli görev olduğunu kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu görevi yerine getirebilecek güce sahip olduğunu ifade ederek, devlete olan güvenini yineledi.