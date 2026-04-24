Balçova mahalleleri arasında konum, hava kalitesi, sosyal çevre ve fiyat açısından belirgin farklar var. Bu rehber, hem İzmir dışından taşınmayı düşünenlere hem de ilçe içinde yer değiştirecek olanlara yol göstermek için hazırlandı.

Balçova mahalleleri arasında en prestijli: Korutürk

Korutürk Mahallesi, Balçova'nın tartışmasız en çok tercih edilen bölgesi. Yeşil alan oranı yüksek, binalar daha geniş parsellere oturmuş, sokaklar genelde düzenli. Bu avantajlar fiyatları da yukarı taşımış durumda. Üniversite hastanesine, termal tesislerine ve Teleferik doğasına yürüyüş mesafesindeki bu mahalle, özellikle aileler arasında popüler.

Huzur ve temiz hava: Teleferik Mahallesi

Adını hemen arkasındaki doğal alandan alan Teleferik Mahallesi, çam ormanıyla iç içe yapısıyla farklılaşıyor. Sakinlik arayanlar için ideal. Merkeze biraz yokuşlu bir yolla bağlanıyor ama karşılığında temiz hava ve ormana açılan sokaklar sunuyor. Emekli ve sakin yaşam isteyen profiller için uygun.

Merkezi konum isteyenler için: Fevzi Çakmak

Sakarya Caddesi’nin üst kısmını kapsayan Fevzi Çakmak Mahallesi, Balçova'nın merkezine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Agora AVM, Kipa ve pazar alanına yürüme mesafesi büyük avantaj. Havası Onur ve Çetin Emeç mahallelerine göre daha temiz. Merkeze yakın yaşamak isteyip aşırı kalabalık sokaklardan kaçınanlar için tercih edilebilir.

Ata Caddesi hattı: Onur Mahallesi

Onur Mahallesi, Ata Caddesi’ni ve Narlıdere sınırına kadar uzanan bölümü kapsıyor. Mithatpaşa’dan gelen trafiğin yoğun olduğu bu bölge yaşanabilir ama sıkışık bir doku taşıyor. Alışveriş noktalarına ve otobüs hatlarına yakın olmak isteyenler için pratik bir seçim. Fiyatlar Korutürk'e göre daha dengeli.

Dikkat edilmesi gereken mahalleler: Eğitim ve Çetin Emeç

Ata Caddesi’nden çevre yoluna inen kısımları kapsayan Eğitim Mahallesi’nde sokak dokusu daha dar, binalar eski ve fiyatlar göreceli düşük. Çetin Emeç ise Olimpiyat Köyü’nü de barındıran geniş bir mahalle, ancak genel olarak üst mahallelerle aynı çekiciliğe sahip değil. Bütçesi kısıtlı olanlar için seçenek olsa da ev bakarken sokak bazlı incelemek şart.

Balçova'yı tercih etmenin somut avantajları

Jeotermal ısıtma sayesinde kış aylarında doğalgaz faturaları oldukça düşüyor. Agora, MediaMarkt, Koçtaş ve Kipa gibi merkezler ilçe sınırları içinde toplanmış durumda. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ilçede yer alıyor. Fahrettin Altay metro durağı 3 kilometre mesafede olduğu için şehrin her noktasına ulaşım kolay.