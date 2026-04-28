İzmir Ekonomi Üniversitesi sporcuları, katıldıkları organizasyonlarda sergiledikleri üstün performansla sezonu kupalarla kapattı. Kadın voleybol takımı, İzmir'de ilk kez gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİ CUP'ta hiçbir maçını kaybetmeden şampiyonluğa uzandı. Yelken takımı ise Jimmy Key Universail kapsamında düzenlenen tüm yarışları lider bitirerek "Destek C" ve "Overall Destek" kategorilerinde çifte kupa kazandı.

Öğrencilerin gelişimine verdikleri önemi vurgulayan İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, elde edilen başarıları şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu başarılar; disiplinin, takım ruhunun ve kararlılığın önemini bir kez daha gösterdi. Öğrencilerimizi yürekten kutluyor, onlarla gurur duyuyoruz"

Urla İskele’nin ev sahipliğinde bu yıl 15. kez düzenlenen Jimmy Key Universail Yelken Yarışları, 31 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Son iki yılın şampiyonu olan İEÜ Yelken Takımı, bu yıl da geleneği bozmayarak birincilik serisini üç yıla taşıdı.

Salonda da benzer bir üstünlük kuran İEÜ Kadın Voleybol Takımı, İzmir’de ilk defa düzenlenen GSB ÜNİ Cup’ta rakiplerine tek bir set bile kaptırmadan namağlup şampiyonluğa ulaştı.

Üniversitenin başarı grafiği diğer branşlarda da yükselmeye devam etti:

Oryantiring: İEÜ takımı turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Hado: Teknoloji ve sporu birleştiren branşta ekip üçüncülük elde etti.

Satranç: Kadınlarda Bengisu Özyavuz ikinci, Ceyda Ece Han üçüncü olurken; erkeklerde Arda Baran Gülhan üçüncülük kürsüsüne çıktı.

E-Spor (FC-26): Bireysel rekabette Berk Çilli ikincilik, Yağız Tolunay ise üçüncülük kupasını kaldırdı.

''Gurur duyuyoruz...''

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, ÜNİ Cup bünyesindeki oryantiring, e-spor ve satranç müsabakalarının kendi kampüslerinde gerçekleştiğini belirterek, üniversitedeki spor kültürünün giderek güçlendiğini vurguladı. Palalı, sporun sadece madalya ve kupadan ibaret olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Spor, bizim için yalnızca kazanılan kupalardan ibaret değil. Spor, aynı zamanda öğrencilerimizin gelişim yolculuğunun da en güçlü parçalarından biri. Gençlerimiz, spor sayesinde liderlik, sorumluluk alma ve birlikte başarma gibi hayat boyu taşıyacakları beceriler kazanıyor. Bu da onların hem akademik hem de kişisel yaşamlarında daha donanımlı bireyler olmalarını sağlıyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin bu çok yönlü gelişimini desteklemeyi çok önemsiyor; onların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılardan gurur duyuyoruz"