Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kombiler yeniden yoğun kullanıma giriyor. Ancak uzmanlara göre düzenli bakımı yapılmayan kombiler, kullanıcılarına büyük maliyetler çıkarabiliyor. Küçük bir arıza zamanında fark edilmezse, cihazın tamamen kullanılamaz hale gelmesine ve on binlerce lirayı bulan tadilat masraflarına neden olabiliyor.

Filtre ve Basınç Kontrolü Hayati Önem Taşıyor

Kombi bakımında en sık ihmal edilen noktaların başında filtre temizliği, su basıncı ayarı ve baca kontrolü geliyor. Basit görünen bu adımların atlanması, sistemde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Uzmanlar, özellikle kışa girerken cihazların mutlaka yetkili servis tarafından kontrol edilmesini öneriyor.

Faturalar Kabarmasın

Bakımı yapılmayan kombiler yalnızca arıza riski taşımıyor. Aynı zamanda daha fazla enerji tüketerek doğalgaz faturalarının yükselmesine yol açıyor. Bu durum hem aile bütçesini sarsıyor hem de cihazın kullanım ömrünü kısaltıyor. Düzenli bakım ise cihazın daha verimli çalışmasını sağlayarak faturaları düşürüyor.

Can Güvenliği İçin Düzenli Kontrol Şart

Maddi kayıpların ötesinde, bakımsız kombilerin karbonmonoksit sızıntısı riski de bulunuyor. Özellikle eski model cihazlarda bu tehlikenin daha yüksek olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, “Kombi bakımı yalnızca maddi bir önlem değil, aynı zamanda hayati bir güvenlik tedbiridir” diyor.

Küçük Masraftan Kaçınmayın

Yıllık bakımın maliyeti birkaç bin lira ile sınırlı kalırken, bakımsızlıktan doğabilecek arızaların faturası yüz binlerce lirayı bulabiliyor. Uzmanların ortak görüşü net: Küçük bir kontrolle büyük zararlardan kaçınmak her zaman daha mantıklı bir seçim.