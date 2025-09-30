Milli Aşireti'nin son reisi olarak tanınan Mehmet Milli, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kökenli ve bölgenin en büyük Kürt aşiretlerinden Milli Aşireti'nin önde gelen ismiydi. Ankara'da vefat eden Milli, yaşamı boyunca hem aşiret liderliği hem iş dünyasındaki girişimleri hem de hareketli siyasi geçmişiyle biliniyordu. Kamuoyu ve yakın çevresi tarafından "Pling" lakabıyla da tanınıyordu.

Hayatı ve Kökeni

Mehmet Milli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin köklü ailelerinden birine mensuptu. Siverek doğumlu olan Milli, uzun yıllar yurt dışında yaşadı, farklı iş kollarında çalıştı ve aşiret bağlantılarını sürdürdü. 1980’li yıllardan itibaren ismi çok sayıda siyasi olaylarla gündeme geldi. Özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda, Interpol tarafından yaklaşık 32 yıl kırmızı bültenle arandı. Bu süreçte hayatının büyük bölümünü sürgünde ve yurtdışında geçirdi.

Türkiye’ye Dönüş ve Son yılları

2011 yılında Türkiye'nin başlattığı çözüm süreciyle ülkesine geri döndü. Barış mesajları vererek toplumsal uzlaşının destekçisi oldu. Kanaat önderliği, bölge siyasetinde diyalog arayışları ve toplumsal barışa vurgu yapan demeçleriyle öne çıktı. Son yıllarını Siverek ve çevresinde geçiren Mehmet Milli, hem aşiret liderliği yapmaya devam etti hem de toplumsal projeler ve iş dünyasındaki faaliyetlerini sürdürdü.

Vefatı ve Etkileri

Mehmet Milli, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da hayata veda etti. Vefatı, memleketi Siverek başta olmak üzere aşiret çevrelerinde ve sosyal medyada büyük üzüntüyle karşılandı. Çok sayıda siyasetçi, kanaat önderi ve bölge halkı taziye mesajlarıyla ailesinin yanında oldu. Uzun ve mücadele dolu yaşamı, hem bölge siyaseti hem de Türkiye’nin toplumsal dengeleri açısından iz bırakmış bir örnek olarak hafızalara kazındı.

Mehmet Milli, hem bir aşiret reisi hem de zorlu bir geçmişten gelen, barış ve toplumsal uzlaşı adına öne çıkan simgesel bir isim olarak anılıyor.