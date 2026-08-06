Bu yaz yalnızca Türkiye'yi değil neredeyse tüm Dünya'yı saran sıcaklık ülke gündemlerini etkiliyor. Daha önce Avrupa'yı etkisi altına alan yüksesklik sıcaklık şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni vurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle 5 Ağustos'tan 15 Ağustos'a kadar, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda ve sürekli güneş altında çalışma yapılmasını yasakladı.

Sağlık risklerine karşı alınan tedbirler

Düzenlemenin özellikle yüksek sıcaklığa doğrudan maruz kalan çalışanların sıcak çarpması, aşırı sıvı kaybı ve benzeri sağlık risklerinden korunması amacıyla alındığı bakanlıktan yapılan açıklamada yer aldı.

Açıklamada, meskun mahal dışında yürütülen tarım ve inşaat sektörü faaliyetlerinde işverenlerin, çalışmaların güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işe başlama saatlerini daha erkene alabileceği bildirildi. Erken işe başlama uygulaması kapsamında inşaat sahalarına, hazır beton, diğer inşaat malzemeleri ile iş makinelerinin taşınması ve sevkiyat saatlerinin de işverenler tarafından belirlenebileceği kaydedilen açıklamada, işverenlerin gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.