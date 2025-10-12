Son Mühür / Alper Temiz - “Meclis’e sunulması planlanan yeni yasa teklifiyle birlikte konut kiralarına da yüzde 20 oranında stopaj vergisi getirilmesi öngörülüyor” şeklindeki haberler, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yalanlandı. “Halen yalnızca iş yeri kiralarında uygulanan stopaj sistemi, düzenlemenin yasalaşması halinde evini kiraya veren mülk sahiplerini de kapsayacak. Buna göre ev sahipleri, yıllık kira gelirlerinde 47 bin lirayı aşan kısmı üzerinden yüzde 20 vergi ödeyecek” ifadeleriyle yayınlanan haberler yalanlandı. Habere konu bilginin ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi önerileri arasında yer aldığı belirlendi.

Yüzde 20 stopajı Gelir İdaresi Başkanlığı önermiş…

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) görevleri arasında “kanun tasarıları ile kararnamelerin hazırlık çalışmalarına katılmak” ve “gelirleri etkileyen her türlü kanun tasarı ve tekliflerini, vergi tekniği ve uygulamaları açısından inceleyerek görüş bildirmek” de yer alıyor. 2024 yılında ise GİB tarafından, 2024-2026 Orta Vadeli Program başlığı altında ele alınan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunulan öneriler arasında; “Konut Kiralarındaki İstisnanın Kaldırılması ve Vergilemenin Tevkifat Usulü ile Yapılması” başlığı altında “Kira ödemelerine tutara bakılmaksızın bankalar aracılığıyla ödeme zorunluluğu getirilmesi ve ödemeler üzerinden banka tarafından yüzde 20 tevkifat yapılması” önerisinin yer aldığı bilgisine ulaşıldı.