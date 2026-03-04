Siyaset sahnesinde sıkça dillendirilen '100 il, 1000 ilçe' vizyonu, yıllardır il olma hayali kuran bölgelerde büyük bir hareketlilik yarattı. Bu hedefin açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği yerleşim yerlerinin başında ise Ereğli geliyor. Konya kent merkezine olan mesafesi ve kendi başına yetebilen idari yapısıyla öne çıkan ilçe, çevresindeki birçok yerleşimi de kendisine bağlayarak yeni bir merkez olma potansiyeli taşıyor. Şimdi tüm şehir, bu tarihi adımın resmileşmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak yasal düzenlemelere odaklanmış durumda.

NÜFUS VE YÜZ ÖLÇÜMÜYLE BİRÇOK İLİ SOLLADI

Bir yerleşimin il statüsüne kavuşabilmesi için aranan en temel şartlardan biri olan yüz bin nüfus barajı, Ereğli için çok uzun zaman önce aşıldı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin güncel verilerine bakıldığında, ilçede an itibarıyla 150 bin 978 kişi ikamet ediyor. Sadece nüfusuyla değil, 2 bin 826 kilometrekarelik devasa yüz ölçümü ve 87 farklı mahallesiyle de haritadaki pek çok ilden daha büyük bir yönetim alanını kapsıyor. Bölgedeki atmosfer öylesine heyecanlı ki, vatandaşların yeni plaka kodundan kurulacak resmi idari binalara kadar tüm hazırlıkları beklenti düzeyinde tamamladığı konuşuluyor.

TARIM VE SANAYİNİN KESİŞİM NOKTASI

Ereğli'yi il olmaya iten faktörler yalnızca kalabalık nüfus ve geniş topraklarla sınırlı kalmıyor. İlçe, barındırdığı ekonomik kapasiteyle de bu unvanı fazlasıyla hak ediyor. Tarımsal üretimin sanayi yatırımlarıyla harmanlandığı bu dev yerleşim yeri, ana ulaşım hatlarının tam kalbinde yer alması sebebiyle bölgenin en önemli lojistik üslerinden biri konumunda. Hem yerel yöneticiler hem de vatandaşlar, il tabelasının asılmasıyla birlikte bölgeye akacak devlet yatırımlarının katlanarak artacağına ve kamu hizmetlerinin çok daha hızlı ulaşacağına inanıyor.