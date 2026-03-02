Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, 2 Mart 2026 tarihinde yine ilginç bir soruyla gündeme oturdu. Yarışmacıya yöneltilen 'Hangisi, her kilidi açmaya yarayan bir maymuncuk türüdür?' sorusu, şıklar arasında yer alan benzer isimler nedeniyle izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Şıklarda Maymunkuyruğu, Tavukayağı, Fildişi ve Kedidili seçenekleri yer alırken, sorunun doğru yanıtı B şıkkı olan Tavukayağı olarak açıklandı. Bu yanıtla birlikte doğru cevabı öğrenmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında bu teknik terime dair araştırmalarını yoğunlaştırdı.

YARIŞMA FORMATI VE BÜYÜK ÖDÜLÜN DETAYLARI

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma, katılımcılarına toplamda 13 soru yöneltiyor ve tüm soruları doğru cevaplayan şanslı kişi tam 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi oluyor. Yarışma boyunca stratejik öneme sahip baraj soruları da bulunuyor. İkinci soruda 5.000 TL, yedinci soruda ise 50.000 TL'lik barajı geçen yarışmacılar, daha sonraki sorularda yanlış cevap verseler dahi bu tutarları almayı garantiliyor. Bilgi ve stratejiyi harmanlayan bu platformda yarışmacılar, kendilerini hazır hissetmedikleri bir noktada çekilerek son doğru yanıtladıkları sorunun ödülünü alıp yarışmadan ayrılma hakkına da sahip oluyorlar.

BİLGİ VE EĞLENCENİN ADRESİ

Kim Milyoner Olmak İster, her yeni bölümüyle izleyicilerine eğlenerek öğrenme imkânı sunmaya devam ediyor. Programda sorulan bu tip teknik ve günlük hayatta az bilinen sorular, sosyal medyada da geniş yankı bularak genel kültür birikimine katkı sağlıyor. Yarışmacıların nefes kesen mücadelesi sürerken, izleyiciler de ekran başında adeta bir yarışmacı gibi düşünerek kendi bilgilerini test etme fırsatı yakalıyor. 13. soruya kadar ilerleyip 5 Milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmak, sadece bilgi değil aynı zamanda büyük bir soğukkanlılık ve doğru joker kullanımı gerektiriyor.