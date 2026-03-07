Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmayı hedefleyen projede kuralar büyük ölçüde tamamlandı. İsmi çıkan şanslı adaylar büyük bir sevinç yaşarken, başvuru aşamasında oda sayısı seçilmediği için evlerin 1+1 mi yoksa 2+1 mi olacağı konusu vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İşte artan kira ve konut fiyatlarına karşı önemli bir adım olan bu dev projede daire seçenekleri, konutların metrekare bilgileri ve ödeme takvimi...

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİNDE EVLERİN TİPİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Vatandaşlar TOKİ başvurularını yaparken konut tipi ayrımı yapmadan projeye katıldı. Bu nedenle kura sonucunda hak sahibi olanların hangi tip daireye yerleşeceği, projenin ihale süreci tamamlandıktan sonra çekilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile ortaya çıkacak. Eğer ihale sonrasında planlanan projede hedeflenen sayıda belirli bir konut tipi inşa edilemezse, TOKİ hak sahiplerine en yakın konut tipini verecek.

HANGİ KATEGORİYE KAÇ ODALI EV VERİLECEK?

Konut Belirleme Kurası aşamasında, hak sahiplerinin başvuru yaptığı kategorilere göre belirli daire tipleri ayrılıyor. TOKİ'nin planlamasına göre kategorilere dağıtılacak konut tipleri şu şekilde sıralanıyor:

Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri: 2+1 tipi (65 metrekare)

2+1 tipi (65 metrekare) Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlar: 2+1 tipi (65 metrekare)

2+1 tipi (65 metrekare) En az %40 Engelli Vatandaşlar: 2+1 tipi (65 metrekare)

2+1 tipi (65 metrekare) Emekli Vatandaşlar: 1+1 tipi (55 metrekare) ve 2+1 tipi (65 metrekare)

1+1 tipi (55 metrekare) ve 2+1 tipi (65 metrekare) 3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler: 2+1 tipi (65 metrekare) ve 2+1 tipi (80 metrekare)

2+1 tipi (65 metrekare) ve 2+1 tipi (80 metrekare) Yaşı 18-30 arasında olan Gençler: 1+1 tipi (55 metrekare)

1+1 tipi (55 metrekare) Diğer Alıcı Adayları: 2+1 tipi (65 metrekare) ve 2+1 tipi (80 metrekare)

TOKİ KONUTLARININ METREKARE VE FİYATLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Hak sahipleri kurada isimlerini görse de konutların tam sayısı, brüt ve net metrekare bilgileri ile ödeyecekleri net tutarlar henüz belli değil. Tüm bu kritik detaylar, inşa edilecek projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinleşecek ve vatandaşlara duyurulacak.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

Daireleri belli olan hak sahiplerine uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlanacak. Vatandaşlar evlerini yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanıyla satın alacak. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden aydan itibaren resmen başlayacak.