Son Mühür- Arnavutluk'un güneyindeki Gjirokastër bölgesi, sabahın erken saatlerinde meydana gelen orta şiddetteki bir depremle sarsıldı. AFAD verilerine göre 5.3 büyüklüğündeki sarsıntı, çevre ülkelerden de hissedildi.

Depremin merkez üssü ve şiddeti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, sarsıntı yerel saatle 06:32:28'de (TSİ) kaydedildi. Depremin merkez üssü Arnavutluk'un Gjirokastër kentine bağlı Pogon bölgesi olarak açıklandı. Yapılan ölçümlerde depremin büyüklüğü 5.3 (Mw) olarak belirlenirken, sarsıntının bölgedeki birçok yerleşim yerinde paniğe neden olduğu bildirildi.

Sığ derinlik sarsıntının etkisini artırdı

Depremin teknik detaylarına bakıldığında, yerin yaklaşık 6.08 kilometre derinliğinde gerçekleştiği saptandı. Uzmanlar, bu derinliğin "sığ" olarak nitelendirildiğini ve bu durumun sarsıntının yüzeydeki etkisini daha güçlü hissettirdiğini belirtiyor. Özellikle merkez üssüne yakın eski yapılar üzerindeki olası hasar riskine karşı yerel ekiplerin inceleme başlattığı öğrenildi.

Bölgesel etkiler ve koordinatlar

Deprem, coğrafi olarak 39.99139 Kuzey enlemi ve 20.33361 Doğu boylamı üzerinde gerçekleşti. Gjirokastër genelinde hissedilen sarsıntı, komşu ülkeler Yunanistan ve Kuzey Makedonya'nın sınır bölgelerinde de kısa süreli paniğe yol açtı. Şu ana kadar can kaybına dair resmi bir açıklama yapılmazken, AFAD ve yerel sismoloji merkezleri bölgedeki artçı hareketliliği takip etmeye devam ediyor.

