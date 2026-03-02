İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan kan donduran olay, eğitim dünyasında büyük bir tepki dalgasına yol açtı. Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, okul içerisinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda ağır yaralandı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aramızdan ayrıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 17 yaşındaki öğrenci F.S.B. emniyet güçlerince gözaltına alınırken, adli tıp kurumuna gönderilen cenaze haberi meslektaşlarını ve tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. Yaşanan bu menfur saldırının ardından eğitim sendikaları sessiz kalmadı ve okullardaki güvenlik zafiyetine dikkat çekmek için ortak bir karar etrafında birleşti.

EĞİTİM SENDİKALARI İSTANBUL'DA İŞ BIRAKIYOR

Meslektaşlarının hayatını kaybetmesini ve okullarda tırmanan şiddeti protesto etmek isteyen Türk Eğitim-Sen, İstanbul'daki tüm okullarda 3 Mart Salı günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Sendika yetkilileri, eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek ve güvenlik tedbirlerinin artırılmasını talep etmek için bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirtti. Türk Eğitim-Sen'in yanı sıra Eğitim Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen ve Anadolu Eğitim Sen gibi diğer güçlü sendikalar da bu karara katılarak İstanbul genelinde iş bırakacaklarını açıkladı. Bu durum, Salı günü İstanbul'daki pek çok okulda ders programlarının etkilenmesine ve eğitim öğretim faaliyetlerinin durma noktasına gelmesine neden olacak.

OKULLARDA GÜVENLİK VE PSİKOLOJİK DESTEK SÜRECİ

Yaşanan trajedi sonrası sadece sendikal düzeyde değil, okul yönetimleri bazında da hareketlilik başladı. Olayın meydana geldiği okulda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, şahit olan öğrenciler ve öğretmenler için psikolojik destek çalışmaları devreye sokuldu. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması adına okul çevrelerindeki denetimlerin artırılacağını vurguluyor. Sendikalar ise sadece bir günlük eylemle yetinmeyeceklerini, eğitimcilerin can güvenliği sağlanana kadar konunun takipçisi olacaklarını ifade ediyor. 3 Mart günü yapılacak bu geniş kapsamlı protesto, eğitim çalışanlarının taleplerini yüksek sesle duyuracağı kritik bir gün olarak kayıtlara geçecek.