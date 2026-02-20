MEB'in yayımladığı eğitim takvimiyle birlikte öğrenci ve velilerin tatil planları şekillenmeye başladı. Eğitim dönemi içinde kısa bir nefes alma fırsatı sunan ara tatil, bu sene dini bayram takvimiyle aynı döneme denk geliyor. Aileler memleket ziyaretleri veya kısa seyahatler için tarihleri şimdiden not ediyor.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ HANGİ TARİHLERDE UYGULANACAK?

Bakanlığın takvimine göre öğrenciler 13 Mart 2026 Cuma günü ders bitiminin ardından tatil yapacak. 20 Mart günü sona erecek olan bu dönem haftasonlarıyla birlikte 9 günlük bir araya dönüşecek. Bu dinlenme sürecinin ardından okullarda dersler 23 Mart Pazartesi sabahı kaldığı yerden devam edecek. Bilindiği gibi bu eğitim yılının birinci dönem ara tatili kasım ayında, yarıyıl tatili ise ocak sonu itibarıyla tamamlanmıştı.

RAMAZAN BAYRAMI VE TATİL TAKVİMİ KESİŞİYOR

Öte yandan bu yıl ara tatil Ramazan Bayramı ile aynı tarihlere denk geliyor. Dolayısıyla öğrenciler için ayrı bir bayram tatili söz konusu olmayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK VE YAZ TATİLİ BAŞLAYACAK?

Öğrencilerin bütün bir yıl boyunca beklediği büyük yaz tatili haziran ayının son haftasında başlayacak. Bakanlığın takviminde yer alan bilgiye göre 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü sona eriyor. Karnelerini alan öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek uzun bir yaz tatili dönemine giriş yapacak.