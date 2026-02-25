Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadroları ile lisansüstü eğitim hedefleri olan adaylar için 2026 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimini erişime açtı. Gelenek bozulmadı ve sınav bu yıl da üç farklı oturum halinde düzenlenecek

ALES 2026 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar için yılın ilk zorlu maratonu olan ALES/1 oturumu, 10 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuru işlemleri 25 Mart ile 2 Nisan 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden kabul edilecek. Sonuçlar 5 Haziran 2026 tarihinde ilan edilecek.

Yaz dönemine denk gelen ALES/2 sınavı 26 Temmuz 2026'da uygulanacak olup, başvuruları 10-18 Haziran tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 14 Ağustos'ta açıklanacak. Yılın son şansı niteliğindeki ALES/3 ise 29 Kasım 2026'da düzenlenecek. Bu oturumun başvuruları 7-15 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 17 Aralık'ta duyurulacak.

ÖSYM ALES SINAV MERKEZİ TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Başvuru ekranında adayların sınav merkezi seçimleri belirli kurallara bağlandı. Mükellefler, birinci tercih olarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan mevcut ikamet illerini seçmek zorunda. İkinci tercih ise adayın tamamen kendi kişisel talebine bırakılıyor.

Sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenler, sadece resmi başvuru ve geç başvuru günleri içerisinde Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden işlem gerçekleştirebilecek. KKTC vatandaşları ve orada eğitim gören ya da görev yapan kamu personeli ile aileleri için Lefkoşa sınav merkezi özel bir düzenleme ile tercih listesine eklendi.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ VE ZORUNLU KİMLİK ŞARTLARI NELER?

Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına evrak kurallarına harfiyen uyulması gerekiyor. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce dijital ortamda erişime açılacak olan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi adaylara fiziki postayla iletilmeyecek. Çıktı üzerinde fotoğraf bulunmaması veya sonradan eklenmiş tükenmez kalem izi gibi işaretler evrakı direkt olarak geçersiz kılacak.

Adayların sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında fotoğraflı yeni nesil T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi dolmamış bir pasaport bulundurmaları şart. Sürücü belgesi, kurum veya öğrenci kimliği gibi belgeler kesinlikle kimlik yerine geçmeyecek. Evrakı eksik olan adaylar binalara alınmayacak.