Oruç ibadetini yerine getirirken vücudun biyolojik saati de yeniden kuruluyor. Uzun saatler süren açlık ve susuzluk, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olarak kabızlık şikayetlerini artırıyor. Hem kilo kontrolünü sağlamak hem de şişkinlikten kurtulmak isteyen vatandaşlar için doğal çözümler devreye giriyor. Sindirim sistemini hızlandıran ve metabolizmayı rahatlatan o yöntemler, sağlıklı bir Ramazan geçirmenin kapılarını aralıyor.

KETEN TOHUMU SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Sağlıkçılar ve beslenme uzmanları, Ramazan'da sindirimi kolaylaştırıcı etkiye sahip olan keten tohumunun mutlaka sofralarda olması gerektiğini belirtiyor. Yüksek lif içeriğiyle bilinen bu besin, bağırsak sağlığının korunmasında kilit rol oynuyor. İftar salatalarına veya sahur yoğurduna eklenecek bir kaşık keten tohumunun, kabızlık sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

KEFİR TOKLUK SÜRESİNİ UZATIYOR

Bağırsak hareketlerini düzenleyen bir diğer etkili yöntem ise kefir tüketimi olarak öne çıkıyor. Zengin probiyotik içeriği sayesinde sindirim sistemini destekleyen kefir, tuvalete çıkma zorluğu yaşayanların imdadına yetişiyor. Hem sahurda hem de iftarda tüketilebilen bu besin, sindirimi kolaylaştırmasının yanı sıra tokluk hissi sağlayarak oruç tutmayı daha konforlu hale getiriyor.

'MİDE ASİTLİĞİNİN DÜŞMESİNDE ETKİLİ'

Uzman Diyetisyen Aslıhan Kara, mide ve bağırsak hassasiyeti yaşayanlar için kefirin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

'Kefir, bağırsak florasında yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlamakta, patojenlerin bağırsaklara yerleşmesini önlemekte ve bağırsakların çalışmasını düzenleyerek kabızlığın önlenmesinde katkı sağlamaktadır. Ayrıca kalsiyum, magnezyum vb. minerallerin emilimlerini artırmaktadır. Mayalanmadan sonra süt içerisindeki laktoz yüzde 75 oranında azaldığı için, laktoza duyarlı kişiler kefiri güvenli bir şekilde tüketebilmektedirler. Taze kefirin, mide kaslarının çalışması ve midenin daha hızlı boşalmasında, mide asitliğinin düşmesinde, ağrı ve sindirim rahatsızlıklarının azalmasında etkili olduğu bildirilmektedir. Ayrıca helikobakter pilorinin neden olduğu ülserlerin tedavisinde kefir kullanıldığında bu bakterinin üremesinin engellendiği görülmüştür.'