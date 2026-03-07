Araçlarda daha estetik durduğu gerekçesiyle sıkça tercih edilen kalın ve kabartmalı yazılara sahip APP plakalar, artık sürücüler için büyük bir risk taşıyor. Üzerinde resmi mühür bulunmayan ve yönetmelik dışı basılan bu standart dışı plakalar, yetkili kurumlar tarafından yasa dışı kabul ediliyor. Trafik denetimlerinde APP plaka ile yakalanan araçlara ağır yaptırımlar uygulanırken, sürücüler yüksek para cezası ödememek ve araçlarının bağlanmasını engellemek için plaka yenileme işlemlerine hız verdi. Orijinal plakası elinde olanlar süreci kolayca atlatırken, plakasını kaybedenleri daha uzun bir resmi işlem süreci bekliyor.

APP PLAKA NEDİR VE NEDEN YASAK?

APP plaka, yetkili olmayan kuruluşlar tarafından basılan, harf ve rakamları standartların dışında kabartmalı ve kalın olan orijinal dışı plakalara deniyor. Emniyet yetkilileri, üzerinde resmi mühür ve yönetmeliklerde belirtilen güvenlik unsurları taşımadığı için bu plakaları hukuken geçersiz sayıyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun 23/3 maddesi kapsamında bu plakaların kullanımı tamamen yasak ve tespit edildiğinde plakaların acilen değiştirilmesi zorunlu tutuluyor.

2026 APP PLAKA KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Standart dışı plaka kullanmanın faturası oldukça ağır. Denetimlerde APP plaka taktığı veya kullandığı tespit edilen sürücülere anında 140 bin lira para cezası kesiliyor ve söz konusu araç 30 gün boyunca trafikten men ediliyor. Eğer sürücü aynı kural ihlalini tekrarlarsa ceza tutarı 280 bin liraya çıkıyor. Üstelik tekrar eden ihlallerde araç sahipleri 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de karşı karşıya kalıyor.

ELİNDE ORİJİNAL PLAKASI OLANLAR APP PLAKAYI NASIL DEĞİŞTİRİR?

Değişim süreci, araç sahibinin orijinal plakaya sahip olup olmamasına göre farklılık gösteriyor. Eğer aracın resmi mühürlü orijinal plakaları sürücünün elindeyse işlem çok basit. Sürücünün tek yapması gereken araçtaki standart dışı APP plakayı söküp imha etmek ve yerine hemen orijinal plakayı takmak. Bu durumda trafik şubeye veya notere herhangi bir başvuru yapmaya gerek kalmıyor.

ORİJİNAL PLAKASI OLMAYANLAR İÇİN APP PLAKA DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Orijinal plakalarını atan veya kaybeden sürücüleri ise daha uzun bir yol bekliyor. Bu kişilerin önce emniyetin trafik şubesine giderek mevcut plakalarının kayıp olduğunu bildirmesi şart. Trafikten alınan belgelerle birlikte noterin yolu tutuluyor. Noter, araca yeni bir ruhsat çıkarıyor ve araç için tamamen farklı harf ve rakamlardan oluşan yeni bir plaka tahsis ediyor. Ardından noterden alınan basım belgesiyle plaka basım atölyelerine gidiliyor. Atölyelerdeki yoğunluğa göre bir süre bekledikten sonra yeni ve standartlara uygun plakalar teslim alınıyor.

PLAKA DEĞİŞİNCE HGS VE SİGORTA GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?

Noter üzerinden yeni harf ve rakam grubuyla plaka alanların işi sadece plaka taktırmakla bitmiyor. Otoyol ve köprü geçişlerinde ceza yememek için Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketinin yeni plakaya göre hemen güncellenmesi gerekiyor. Aynı şekilde zorunlu trafik sigortası, kasko ve varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de sigorta şirketlerine bilgi vermek şart. Sigorta acenteleri yeni plaka için zeyilname düzenleyerek poliçeleri güncelliyor. Bu işlem için sürücüden ekstra bir ücret talep edilmiyor ancak iş yükü ve evrak prosedürleri nedeniyle biraz zaman ayırmak gerekiyor.