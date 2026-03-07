Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Körfezi’nde amatör balıkçı teknesinin batması paniğe neden oldu. Teknede bulunan vatandaşlar çevredeki diğer tekneler tarafından kurtarıldı.

Olay, Güllük Körfezi’nde bulunan Güvercinlik açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, “Yağmur Ali” isimli amatör olta balıkçılığı ruhsatlı balık avlama teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Kısa sürede teknenin suyla dolması üzerine teknede bulunan kişiler büyük panik yaşadı.

Denizde yaşanan tehlikeli anları fark eden çevredeki amatör balıkçı tekneleri ve bot sahipleri hızla bölgeye yöneldi. Denizciler, batma tehlikesi yaşayan teknedeki vatandaşları kendi teknelerine alarak güvenli şekilde tahliye etti.

Yaşanan panik dolu anların ardından tekne tamamen suya gömüldü. Olay yerine gelen ekipler ve çevredeki denizcilerin çalışmasıyla batık tekne daha sonra karaya çekildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, teknenin neden su aldığına ilişkin inceleme başlatıldı.