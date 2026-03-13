Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi program kapsamında Gümüşhane’yi ziyaret etti. Bakan Yumaklı, kentte ilk olarak Gümüşhane Valiliği’ni ziyaret ederek yetkililerle bir araya geldi.

Program kapsamında ayrıca AK Parti Tekke Belde Başkanlığı, Gümüşhane Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AK Parti İl Başkanlığı, MHP İl Başkanlığı ve Gümüşhane Belediyesi’ni ziyaret eden Yumaklı, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıya da katıldı.

İlber Ortaylı için başsağlığı mesajı

Bakan Yumaklı konuşmasına, hayatını kaybettiği bildirilen tarihçi ve yazar İlber Ortaylı için başsağlığı dileyerek başladı.

Yumaklı, “Ülkemizin yetiştirdiği çok kıymetli tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Böyle değerli isimler yalnızca bir insanın kaybı değil, aynı zamanda önemli bir değerin kaybıdır” ifadelerini kullandı.

Küresel gelişmeler tarım sektörünü etkiliyor

Konuşmasında dünya genelinde yaşanan gelişmelerin tarım sektörüne yansımalarına değinen Yumaklı, son yıllarda küresel krizlerin etkisinin giderek arttığını söyledi.

Pandemi sürecinin ardından Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye’deki iç savaş ve farklı bölgelerde yaşanan siyasi gelişmelerin tarım ve gıda güvenliği açısından önemli sonuçlar doğurduğunu belirten Yumaklı, son olarak İran, ABD ve İsrail arasındaki gerilimin de dikkatle takip edildiğini ifade etti.

Yumaklı, devletin bu tür risklere karşı önceden hazırlık yaptığını belirterek, “Olası riskleri değerlendirerek gerekli yol haritalarımızı oluşturduk” dedi.

“Gübre tedarikinde herhangi bir sıkıntı yok”

Bakan Yumaklı, son dönemde kamuoyunda tartışılan gübre ve gübre hammaddesi tedarikine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de gübre stoklarının yeterli olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu konuda herhangi bir arz sorunu yaşanmadığını belirtti.

“Gübre ve gübre hammaddeleriyle ilgili tedariklerimizi önceden yaptık. Stoklarımızda herhangi bir problem bulunmuyor” diyen Yumaklı, olası risklere karşı ek tedbirler de alındığını söyledi.

Yeni tedbirler devreye alındı

Yumaklı, gübre tedarikinin sürdürülebilirliği için bazı ekonomik ve ticari düzenlemeler yaptıklarını açıkladı.

Bu kapsamda bazı ülkelerden gübre ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin kaldırıldığını belirten Yumaklı, ihracat kapasitesi bulunan bazı gübre çeşitlerinin ihracatının da geçici olarak durdurulduğunu ifade etti.

Ayrıca antrepolarda bulunan üre gübresinin transit ticaretinin ve yeniden ihracının da durdurulduğunu belirten Yumaklı, bu ürünlerin iç piyasada daha fazla kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Amonyum nitrat kullanımına geçici izin

Tarım sektöründe önemli bir kararın daha alındığını ifade eden Yumaklı, uzun yıllardır yasaklı olan amonyum nitrat gübresinin tarımda kullanımına geçici olarak izin verildiğini açıkladı.

Bu uygulamanın Çiftçi Kayıt Sistemi ve Gübre Takip Sistemi üzerinden kontrol edileceğini belirten Yumaklı, uygulamanın belirli bir süre izleneceğini söyledi.

“Gıda arz güvenliği açısından sorun yok”

Bakan Yumaklı, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmelere rağmen tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda herhangi bir risk bulunmadığını vurguladı.

