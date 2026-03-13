ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Pentagon’da düzenlenen basın toplantısında İran ile devam eden askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda konuşan Hegseth, İran ordusunun kısa sürede ağır kayıplar verdiğini savunarak, İran’ın askeri kapasitesinin ciddi ölçüde zayıflatıldığını öne sürdü.

Hegseth, “İran’ın bir zamanlar sahip olduğu modern ve yetenekli ordunun bu kadar hızlı şekilde savaşamaz hale getirilmesi daha önce görülmüş bir durum değildir. Bu savaşın adil olmayacağını söylemiştik ve gerçekten de olmadı” ifadelerini kullandı.

“15 binden fazla hedef vuruldu”

ABD Savunma Bakanı, çatışmaların başlangıcından bu yana ABD ve İsrail hava kuvvetlerinin İran’a yönelik yoğun saldırılar düzenlediğini belirtti.

Hegseth, operasyonlar kapsamında 15 binden fazla hedefin vurulduğunu ifade ederek, bunun günlük ortalama bin hedefe denk geldiğini söyledi.

Ayrıca İran’ın hava savunma sistemleri, hava kuvvetleri ve donanmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Füze ve İHA kapasitesinde büyük düşüş

Hegseth açıklamasında İran’ın askeri kapasitesinde önemli bir gerileme yaşandığını savundu.

Buna göre İran’ın füze kapasitesinin savaşın başlangıcına göre yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığı, kamikaze insansız hava aracı saldırılarında ise yüzde 95 düşüş yaşandığı iddia edildi.

ABD Savunma Bakanı, İran’ın askeri üretim altyapısının da hedef alındığını belirterek yeni füze üretiminin engellenmeye çalışıldığını söyledi.

“Savunma sanayi altyapıları hedef alınıyor”

Hegseth, İran’ın balistik füze üretim kapasitesinin ciddi şekilde zarar gördüğünü ifade ederek, füze üretiminde rol alan tesislerin büyük bölümünün imha edildiğini ileri sürdü.

“Yeni füze üretmelerini tamamen engelliyoruz” diyen Hegseth, İran’ın mevcut stoklarının da hedef alınmaya devam ettiğini kaydetti.

ABD saldırıların süreceğini duyurdu

Basın toplantısında ABD’nin askeri operasyonlarını sürdüreceğini belirten Hegseth, çatışmanın temposu ve zamanlamasının ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirleneceğini söyledi.

Hegseth, İran hava sahasında daha geniş kapsamlı saldırılar düzenleneceğini belirterek operasyonların yoğunluğunun artırılacağını ifade etti.

ABD ordusunun yapay zekâ, siber savaş, elektronik harp, uzay sistemleri ve anti-dron teknolojileri gibi farklı askeri kapasitelere başvurduğunu da sözlerine ekledi.

Hürmüz Boğazı için ticaret vurgusu

Basın toplantısında Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler de gündeme geldi. Hegseth, boğazdaki ticari akışın kesilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı stratejik bir baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını öne süren Hegseth, ABD’nin bu bölgedeki gelişmelere karşı çeşitli senaryolara hazırlıklı olduğunu ifade etti.

“Temel hedef nükleer silahı engellemek”

ABD Savunma Bakanı, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Hegseth, ABD’nin temel hedefinin İran’ın nükleer silah elde etmesini engellemek olduğunu belirterek, bu hedef doğrultusunda farklı askeri ve diplomatik seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

Sivillerin hedef alınmadığı savunması

Basın toplantısında İran’da sivillerin hayatını kaybettiği iddia edilen saldırılara ilişkin sorular da yöneltildi.

Hegseth, ABD ordusunun sivilleri hedef almadığını savunarak iddiaların araştırılacağını ve inceleme sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

