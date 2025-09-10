Son Mühür/Gamze Eskiköy- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir Ticaret Odası’nda iş dünyasıyla buluşmasının ardından AK Parti İl Başkanlığı ve Valiliği ziyaret etti.

Valilikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile kısa bir görüşme yapan Şimşek, belediyenin borç ve kredi taleplerini masaya yatırdı.

AK Parti İl Başkanlığı ve Valilik ziyareti

İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen kapalı toplantının ardından Bakan Şimşek, kentteki temaslarına AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle devam etti. Daha sonra İzmir Valiliği’ne geçen Şimşek, burada protokol üyeleriyle görüştü.

Tugay’la 10 dakikalık görüşme

Valilik ziyaretinde Şimşek’in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’la yaklaşık 10-15 dakika süren kısa bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Görüşmede, Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut vergi ve diğer borçlarının yapılandırılması ile uzun süredir beklenen kredi onayları gündeme geldi.