Son Mühür/Gamze Eskiköy- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir’de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, basına kapalı olarak 3,5 saat sürdü. Şimşek’in soruları doğrudan almadığı, toplantıda 122 sayfalık sunumun verimli bulunmadığı öğrenildi. Genel mesaj ise vergilerin artacağı yönünde oldu.

Sorular link üzerinden iletildi

Edinilen bilgiye göre toplantıda, iş insanları eskiden olduğu gibi masa üzerinden doğrudan soru yöneltmedi. Bu kez sorular önceden alındığı öğrenildi.

Fakat sorular hazirunda cevap bulunmadı. Fakat meclis üyeleri bakanın konuşmalarından kılçık ayıklar gibi bulmaya çalıştığı aktarıldı.

122 sayfalık sunum “verimsiz” bulundu

Toplantıda 122 sayfalık bir sunum brifing olarak aktarıldı. Katılımcılar, toplantının verimli geçmediğini dile getirdi. Genel izlenim ise, “vergiler daha da artacak” mesajı oldu.

Vergi başlıkları gündemin merkezinde

Sunumun sonunda ÖTV konusu gündeme geldi. Ayrıca gelir vergisi ve kurumlar vergisine dair OECD karşılaştırmaları paylaşıldı. Bakanlık tarafından, Türkiye’de ödenen vergilerin sanıldığı kadar yüksek olmadığı, aksine düşük seviyede bulunduğu belirtildi. Bu nedenle önümüzdeki dönemde vergi artışlarının sürpriz olmayacağı vurgulandı.

Toplantıda paylaşılan tabloda, dolaylı vergi gelirlerinin milli gelirdeki payı karşılaştırıldı. Buna göre:

AB ortalaması: %13

OECD ortalaması: %10,4

Türkiye: %10,7

Tabloda ayrıca Türkiye’nin “en düşük vergi yüküne sahip 20. ülke” olduğu bilgisi yer aldı.

Özgener, Kestelli ve Ürün’den mesajlar

Toplantıda İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Işınsu Kestelli ve iş insanı Hakan Ürün de söz aldı.

Hakan Ürün, üretimle ilgili sorunları gündeme getirerek emlak vergilerindeki artışlara ve ihracat kredilerinde teslimat mektuplarına eklenen masraflara dikkat çekti. Bakan Şimşek, bu masrafların azaltılabileceğini söyledi.

Mahmut Özgener, ihracatçıların yaşadığı sorunlara işaret etti.

Işunsu Kestelli: Tarımsal faaliyetle dikkat çekti.

Bakan Şimşek ayrıca üretim lobilerine yönelik nefes kredilerinde, ilk verilen desteğe ilave artış yapılmayacağını duyurdu.

İzmir’e özel vurgu

Şimşek, İzmir’in lojistik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizerek, “İzmir bu alanlardan büyük pay alabilir. Beklentilerimiz yüksek, biz de destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Faizlerin düşmeye devam edeceğini belirten Şimşek, “Türk sanayisini desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu beklediğiniz kadar hızlı olmayabilir ama iyileşme devam edecek. Gelecekten umutlu olun” dedi.

Toplantı sonrası program

Toplantının ardından Bakan Şimşek’in Ak Parti İl Başkanlığı binasına, ardından İzmir Valiliği’ne geçeceği ve Bakan Şimşek’in 21:15’te İzmir’den ayrılacağı aktarıldı.