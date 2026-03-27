Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gürlek, Düzce programı kapsamında adliyeyi ziyaret ederek yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette, yargı süreçleri, çalışma koşulları ve yeni düzenlemelere ilişkin önemli mesajlar verildi.

Adliye ziyaretlerine özel vurgu

Bakan Gürlek, Düzce Adliyesi ziyaretinde, şehir dışı programlarında adliyelere uğramayı özellikle önemsediklerini ifade etti.

Ziyarette kendisini karşılayan Yasin Emre ile birlikte adliyeyi gezen Gürlek, çalışma ortamını olumlu bulduğunu belirtti. Adliyede fiziki şartların ve lojman imkanlarının büyük ölçüde iyileştirildiğine dikkat çekti.

“Meslektaşlarımızın görüşleri bizim için önemli”

12. Yargı Paketi hazırlıkları kapsamında sahadan gelen görüşlere önem verdiklerini belirten Gürlek, hakim ve savcıların uygulamada karşılaştığı sorunları yakından takip ettiklerini söyledi.

Yargılamaların gecikmemesi için gerekli adımların atılacağını vurgulayan Bakan Gürlek, “Sahadaki sorunları biliyoruz ve çözüm üretmek için çalışıyoruz” mesajını verdi.

“Yargılamaların uzun sürmesi en büyük eleştiri”

Ziyarette vatandaşlardan gelen eleştirilere de değinen Gürlek, yargı sistemine yönelik en temel şikayetin davaların uzun sürmesi olduğunu dile getirdi.

Bu konuda hakim ve savcılardan dosyalara daha fazla özen gösterilmesini isteyen Gürlek, sistem kaynaklı aksaklıkların giderilmesi için Adalet Bakanlığı bünyesinde teknik çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Hakim ve savcı takviyesi gündemde

12. Yargı Paketi kapsamında yargı kadrolarının güçlendirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, yeni düzenlemelerle sistemin daha etkin hale getirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

“Yargı güçlüden yana değildir”

Toplumda var olan “yargı güçlüden yana” algısına da değinen Gürlek, bu görüşün gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Hakim ve savcıların yalnızca dosyadaki delillere göre karar verdiğini vurgulayan Gürlek, tarafların statüsü ya da maddi gücünün yargı kararlarında belirleyici olmadığını söyledi.

Yargı mensupları ve avukatlarla buluştu

Program kapsamında Gürlek, adliyenin konferans salonunda hakim ve savcılarla toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca baroya da ziyaret düzenleyen Bakan, avukatlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.