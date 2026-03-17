Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına yönelik açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten çok hızlı bir karşı hamle geldi.

Özel’in iddialarını "hayal ürünü" ve "algı operasyonu" olarak nitelendiren Bakan Gürlek, herhangi bir somut delile dayanmayan bu açıklamaların kamuoyunu kasten yanıltma amacı taşıdığını ifade etti. Devletin çeşitli kademelerinde yirmi yılı aşkın süredir görev yaptığını hatırlatan Gürlek, yöneltilen suçlamaların hukuki bir karşılığı olmadığını vurguladı.

“Mal varlığımız şeffaf ve kayıt altındadır”

Bakan Gürlek, mal varlığına ilişkin spekülasyonlara, şeffaflık vurgusuyla cevap verdi. Kendisinin ve hâkim olan eşinin mal varlığı bildirimlerinin, yasal mevzuat gereği düzenli olarak yetkili makamlara sunulduğunu belirten Gürlek, tapu kayıtlarında karşılığı bulunmayan iddiaların "birilerinin eline tutuşturduğu kağıtlardan" ibaret olduğunu savundu. Gürlek, bu tür asılsız beyanların devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını ve kamuoyu nezdinde itibar suikastı yaratılmak istendiğini dile getirdi.

“Sorumsuzca hedef gösteriliyorum”

Yargı kariyeri boyunca özellikle terör örgütleri ve organize suç yapılarıyla yürüttüğü amansız mücadeleye dikkat çeken Bakan Gürlek, Özgür Özel’in açıklamalarının kendisini sistematik bir biçimde hedef gösterdiğini belirtti. Bu yaklaşımların yeni olmadığını, Özel’in daha önce de yüksek perdeden dile getirdiği pek çok iddianın asılsız çıktığının altını çizen Gürlek, şahsına yönelik yürütülen bu karalama kampanyasının suç yapılarıyla mücadelesini zayıflatmaya yönelik bir strateji olduğunu ima etti.

“Adres siyasi kürsüler değil, yargı mercileridir”

İddia sahiplerine hukuk sınırları içerisinde çağrıda bulunan Adalet Bakanı, elinde belge olduğunu öne sürenlerin bu verileri siyasi şov malzemesi yapmak yerine yargıya teslim etmesi gerektiğini hatırlattı. Siyasetin iftira üzerinden yürütülmesine tepki gösteren Gürlek, bu asılsız ithamlar karşısında sessiz kalmayacağını ifade etti.

Yasal süreç başlatıldı: Tazminat davası yolda

Açıklamasının sonunda hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirten Akın Gürlek, kendisine yönelik atılan iftiralar nedeniyle Özgür Özel hakkında yasal süreçlerin başlatıldığını duyurdu. Başta manevi tazminat davası olmak üzere gerekli tüm hukuki girişimlerin derhal hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, yargı önünde hesaplaşacaklarının mesajını verdi.

Özgür Özel'in açıkladığı Bakan Akın Gürlek'in mal varlığı ise şu şekildeydi;

1- İstanbul Kartal Esentepe Avrupa Konutları'nda villa.

Değeri: 26 milyon 250 bin lira.

2- İstanbul Kartal Esentepe Avrupa Konutları'nda ikinci bir villa.

Değeri: 26 milyon 250 bin lira.

3- İstanbul Beykoz, Çavuşbaşı Mesa Orman’da villa.

Değeri: 85 milyon lira.

4- Avcılar Firüzköy’de Bizim Evler projesinde daire.

Değeri: 15 milyon 500 bin lira.

5- Tuzla Marin City’de daire.

Değeri: 10 milyon lira.

6- Ankara Çankaya’da, Park Joven Sitesi’nde ev.

Değer: 35 milyon 500 bin lira.

7- Çankaya Lodumlu’da VIP Tower Beytepe projesinde ev

Değe: 25 milyon lira.

8- Çankaya Lodumlu’da, Mahall Ankara’da daire.

Değer: 17 milyon 500 bin lira.

9- Çankaya Lodumlu’da Mira Rezidans’ta daire

Değer: 23 milyon lira.

10- İzmir Konak’ta Mahall Bomonti’de daire.

Değeri: 27 milyon lira.

11- İzmir Konak’ta Mahall Bomonti’de ikinci bir ev.

Değeri 27 milyon lira.

12- Çanakkale Gelibolu’da arsa.

Değeri: 7 milyon 500 bin lira

Satılan mülkler

1- Esenyurt Çınar’daki N Live Residence’ta daire.

Değeri: 7 milyon 750 bin lira.

2- Küçükçekmece Halkalı, Tema İstanbul Projesi’nde daire.

Değeri: 43 milyon 5 bin lira.

3- Üsküdar Altunizade’deki Acıbadem Konutları’nda daire.

Değeri: 47 milyon 5 bin lira.

4- Ankara Çankaya’da, Lodumlu’da Bey Terrace Sitesi’nde daire.

Değeri: 27 milyon 750 bin lira.

