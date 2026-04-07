İstanbul Beşiktaş’ta polislere yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırganlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişinin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş’ta Yapı Kredi Plaza önünde görevli polislere yönelik düzenlenen saldırının tüm boyutlarıyla incelendiğini belirtti. Güvenlik birimlerinin titiz bir çalışma yürüttüğünü vurgulayan Çiftçi, olayın arka planının aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Saldırganlarla bağlantılı 2 kişi yakalandı

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüphelinin daha yakalandığını duyuran Çiftçi, faillerin ve irtibatlarının ortaya çıkarılması için operasyonların devam ettiğini bildirdi.

3 saldırgan etkisiz hale getirildi

Olay anında güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi sonucu saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Çatışma sırasında yaralanan 2 polis memurunun tedavilerinin tamamlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

“Tüm bağlantılar ortaya çıkarılacak”

Bakan Çiftçi açıklamasında, saldırının arkasındaki yapıların detaylı şekilde araştırıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu alçak saldırının arka planı, faillerin irtibatları ve bağlantılı oldukları yapılar devletimizin tüm imkânlarıyla incelenmektedir. Milletimizin huzurunu hedef alan bu girişimin arkasındaki karanlık odaklar ve uzantıları hukuk önünde hesap verecektir.”

Devletten net mesaj: Taviz yok

Çiftçi, Türkiye’nin kamu düzenine yönelik tehditlere karşı tavizsiz bir mücadele yürüttüğünü belirterek, güvenlik güçlerinin benzer saldırılara karşı kararlılıkla karşılık vermeye devam edeceğini ifade etti.

Süreç devam ediyor

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve bağlantılı tüm kişilerin adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü bildirirken, kamuoyuna “sükunet ve güven” mesajı verildi.