Son Mühür / Osman Günden- Magazin dünyasında yaptığı evlilikler, ani ayrılıkları ve dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, bu kez sosyal medyadaki bir hamlesiyle gündeme geldi.

Annesinin cenaze törenine katılmadığı iddiaları tartışılırken, TikTok’ta açtığı canlı yayın kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

TikTok canlı yayınında dikkat çeken anlar

Erbil’in “Haris” isimli bir kullanıcıyla birlikte gerçekleştirdiği canlı yayın, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Yayın sırasında izleyiciler tarafından gönderilen sanal hediyelerin toplam değeri yüz binlerce TL’yi buldu.

Canlı yayında art arda gelen yüksek tutarlı hediyeler, sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yaratırken, görüntüler kısa sürede farklı platformlarda da yayıldı.

Cenazeye katılmama iddiaları tartışma yarattı

Ünlü şovmenin gündeme gelmesinde bir diğer başlık ise annesinin cenaze törenine katılmadığı yönündeki iddialar oldu. Ancak Erbil’in sağlık durumunun risk oluşturması nedeniyle törene katılmadığı ifade edildi.

Uzun süredir başta kaçış sendromu olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Erbil’in, bu nedenle kalabalık ortamlardan uzak durduğu biliniyor.

Geçmişte yaptığı açıklamalar yeniden gündemde

Öte yandan Mehmet Ali Erbil’in daha önce katıldığı bir programda çocukluk yıllarına ilişkin yaptığı duygusal açıklamalar da yeniden gündeme taşındı.

Ünlü isim, yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirmişti: "En acısı, hiç unutamadığım, kirli çamaşırlarımı anneme yıkatmıyordu üvey babam.

Komşumuz vardı ben komşumuza deterjan alırdım, komşumuz yıkardı benim çamaşırlarımı. Yatakhaneye gelirdim gece ağlardım, 'Allah'ım ben hiç böyle olmayacağım ben hiç ayrılmayacağım, hiçbir zaman karımla ayrılmayacağım, böyle çocuklarım olmayacak benim' derdim."