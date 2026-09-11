Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Merkez Bankası'nın beklentilere uygun olarak politika faizini yüzde 37'de sabit tuttuğu günü yüzde 0,77 değer kaybederek 14.393,85 puandan tamamladı. BIST 30 endeksinin de yüzde 0.84 değer kaybettiği görüldü.

Endeks haftanın son işlem gününü yüzde 0.05'lik yükselişle 14.400 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.400 ve 14.500 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Gözler Orta Doğu'daki gerilimde...



Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentileri aşması ve Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasıyla negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrildi.

Hürmüz Boğazı'nın ardından Bab el-Mendeb Boğazı'nın da çatışmaların adresi olması petrolün 100 dolar üzerinde kalıcı olacağı sinyallerini güçlendirdi.

ABD'nin ablukasının ardından İran'ın ağırlığı Çin'e olan petrol ihracatının yüzde 50'ye yakın azaldığı belirtiliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 72'ye çıkmış durumda.

Asya borsaları kayıplarıyla dikkat çeken bir güne imza attı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Bitcoin 77 bin 288 dolardan, Dolar endeksindeki güçlenme ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle yukarı yönlü hareketlenip yüzde 1'e yakın yükselen ons altın 4 bin 357 dolardan, gram altın 6 bin 808 liradan, gümüş 64.11 dolardan,

kısa bir süre 108 dolara kadar çıkmasının ardından bir miktar geri çekilen Brent petrol 105.66 dolardan işlem görüyor.