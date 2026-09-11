Milyonlarca memur emeklisinin gözü, çalışan memurlar ile emekliler arasındaki maaş makasını kapatması talep edilen seyyanen zam davasına çevrildi. 2023 yılında kamu görevlilerine aktarılan 8 bin 77 liralık seyyanen ilave ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına dâhil edilmemesi üzerine başlatılan hukuk mücadelesinde önemli bir viraj dönüldü. Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) 6 Ağustos 2026 tarihinde farklı başvuruları birleştirme kararı almasıyla birlikte, dosyanın esastan incelenmesinin önü açıldı. Sürecin Yüksek Mahkeme gündemine oturmasıyla birlikte kamuoyunda 25 bin liralık ek ödeme yapılacağı iddiaları da yeniden tartışılmaya başlandı.

MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI, KESİNLEŞTİ Mİ?

Memur emeklilerine yönelik yeni bir seyyanen zam yapılması konusunda şu an için alınmış ve kesinleşmiş bir karar bulunmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi'nde devam eden hukuki süreç, doğrudan hükümetin aldığı bir zam kararı değil, 2023 yılında çalışan memurlara ödenen 8 bin 77 liralık ilave ödemenin memur emeklilerine de uygulanması gerektiği yönündeki hak arayışına dayanmaktadır. Mahkemenin esastan yapacağı inceleme sonucunda vereceği karar, seyyanen ödemenin emekliler yönünden geçerli olup olmayacağını ve olası bir yasal düzenlemenin yolunu açıp açmayacağını belirleyecek.

2023 YILINDAKİ 8 BİN 77 LİRALIK SEYYANEN ÖDEME SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

2023 yılında yapılan düzenlemeyle görevdeki kamu personeline aylık 8 bin 77 lira tutarında seyyanen ödeme tanımlanmıştı. Ancak bu ödeme memur emeklilerinin kök aylıklarına ve emekli ikramiyesi hesabına yansıtılmadı.

Söz konusu uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunan bazı emekli memurlar konuyu yargıya taşıdı. Alt derece mahkemelerinden geçen sürecin ardından Anayasa Mahkemesi'ne ulaşan başvurular, 6 Ağustos 2026 tarihinde Yüksek Mahkeme tarafından tek bir dosyada birleştirildi. Bu karar, mahkemenin konuyu esastan karara bağlayacağını gösteren en somut adım oldu.

EMEKLİYE 25 BİN TL SEYYANEN ZAM VERİLECEK Mİ?

Kamuoyunda ve sosyal medyada dile getirilen "emekliye 25 bin lira seyyanen zam verilecek" iddiası, resmi bir açıklama veya düzenlemeye dayanmamaktadır.

Söz konusu 25 bin liralık rakam; 2023 yılında verilen 8 bin 77 liralık seyyanen ödemenin günümüz enflasyonu ve maaş artış oranları üzerinden yapılan tahmini hesaplamalarına dayanmaktadır. AYM’nin memur emeklileri lehine bir karar vermesi durumunda dahi, ödemenin tutarı, geriye dönük uygulanıp uygulanmayacağı ve kapsamı mahkeme ilamı ile ardından yapılacak yasal düzenleme sonrasında netlik kazanacaktır.