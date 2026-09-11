Son Mühür- Enerji nakil hatlarında yaşanan çatışmaların gölgesinde kalsa da dünya adım adım tahvil krizine doğru ilerliyor.

''Biz kendi dertlerimize gömüldüğümüz için çok farkında değiliz ama dünyada tahvil krizi yaşanıyor'' hatırlatmasında bulunan ekonomi gazetecisi Barış Soydan,

''Tahvil soğuk bir kelime, Türkçe meali borçlanma senedi demek. Devletler borç alırken veya borcunu döndürürken tahvil satar. O tahvillerin elbette bir faizi vardır, yani borç verenler bedavaya borç vermez. Son aylarda tahvil faizlerinde çok sert yükseliş yaşanıyor. Bu da devletlerin faiz giderlerinde patlamaya yol açtı, mesela Amerika'da faiz harcaması bütçede savunma harcamasını ilk kez geçti'' vurgusuyla yaşanan krizi mercek altına aldı.



Özellikle Avrupa zor durumda...



Yükselen borçlanma maliyetlerinin sosyal politikalara ağırlık veren Avrupa'da hükümetleri zor durumda bıraktığına işaret eden Soydan,

''tahvil faizlerindeki yükseliş özellikle Avrupa ülkelerini vuruyor, çünkü bu kriz en fazla Avrupa'nın sosyal devlet anlayışını etkiliyor. Neden? Çünkü borca ne kadar çok ihtiyacınız varsa o parayı size verecek birilerini bulmak için o kadar çok faiz vermeniz gerekir. Bu da sonuçta faiz harcamasını patlatır. Böyle olmasın diye devletler kamu harcamalarını azaltıyor' değerlendirmesinde bulundu.

Altındaki yükselişe kapı aralıyor...



İngiltere, Almanya ve Fransa'da iktidarların zor durumda kaldığına dikkat çeken Barış Soydan,

''Tahvil yani daha doğrusu borç krizi bütün dünyada merkez partileri bitiriyor, popülist partileri yükseltiyor. Böyle bir döneme girdik, özellikle Avrupa ülkeleri gırtlaklarına kadar borçlu olduğu için artık geriye dönüş de mümkün değil.

Tahvil krizi aynı zamanda devletlerin borçlanma senetlerine olan güvenin azalması demek. Bu süreçten tahvillerin rakibi altın kazançlı çıkar, zaten çıkıyor. Altındaki yükselişin önemli bir sebebi bu'' mesajı verdi.