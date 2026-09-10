EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından, 8 Eylül 1999 tarihinden sadece 1 gün veya birkaç yıl sonra sigortalı olanlar için 17 yılı bulan bekleme süresi kamuoyunda büyük bir beklenti yarattı. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerini sürdürürken, mağduriyetin giderilmesi için hazırlanan kademeli emeklilik tablosu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine de taşındı.

KADEMELİ EMEKLİLİK YASALAŞACAK MI, MECLİS'TEKİ SON DURUM NEDİR?

Milletvekili Ediz Ün tarafından 5 Aralık 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kademeli emeklilik yaş ve prim şartlarını düzenleyen bir kanun teklifi sunuldu. Verilen bu teklif şu an Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda beklemektedir. Sistemin yasalaşarak yürürlüğe girmesi için söz konusu kanun teklifinin komisyonda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'na gelerek oylanması ve yeterli oyu alması halinde Cumhurbaşkanı'nın onayından geçerek Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir. Şu an için kesinleşmiş bir yasalaşma süreci veya tarihi bulunmuyor.

MEVCUT SİSTEMDE 1999 VE 2008 SONRASI EMEKLİLİK ŞARTLARI NASIL İŞLİYOR?

Kademeli emeklilik bekleyen çalışanların mevcut durumdaki yasal emeklilik şartları işe giriş tarihlerine göre şu şekilde uygulanmaktadır:

9 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 Arası SGK Girişliler: Kadınlar için 58 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün); erkekler için 60 yaş ve 7000 prim günü (veya 25 yıl sigortalılık + 4500 gün) şartı aranıyor.

1 Mayıs 2008 Sonrası SGK Girişliler: Kadınlar 58, erkekler 60 yaşından başlamak üzere 7200 prim günü şartına tabi tutuluyor ve emeklilik yaşı kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.

MECLİS'E SUNULAN KADEMELİ EMEKLİLİK YAŞ VE PRİM TABLOSU

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifine göre, işe başlama yıllarına göre önerilen yeni kademeli yaş ve prim günü şartları şu şekildedir:

1999 (8 Eylül - 31 Aralık arası): Kadın 43, Erkek 45 yaş – 6250 prim günü Ekonominin rotasını çizecek Eylül ayı faiz kararı açıklandı! 10 Eylül 2026 İçeriği Görüntüle

2000 Yılı: Kadın 43, Erkek 45 yaş – 6325 prim günü

2001 Yılı: Kadın 43, Erkek 45 yaş – 6400 prim günü

2002 Yılı: Kadın 43, Erkek 45 yaş – 6475 prim günü

2003 Yılı: Kadın 44, Erkek 46 yaş – 6550 prim günü

2004 Yılı: Kadın 45, Erkek 47 yaş – 6625 prim günü

2005 Yılı: Kadın 46, Erkek 48 yaş – 6700 prim günü

2006 Yılı: Kadın 47, Erkek 49 yaş – 6775 prim günü

2007 Yılı: Kadın 48, Erkek 50 yaş – 6850 prim günü

2008 (1 Ocak - 30 Nisan arası): Kadın 49, Erkek 51 yaş – 6925 prim günü

EMADDER'İN TALEP ETTİĞİ KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER), prim ve yaş şartlarının kademeli olarak artırılması için talep ettiği tablo ise şu şekilde şekilleniyor:

09.09.1999 – 2000 arası girişliler: Kadın: 43 yaş / Erkek: 45 yaş (6.400 prim günü)

2001 SGK girişliler: Kadın: 44 yaş / Erkek: 46 yaş (6.475 prim günü)

2002 SGK girişliler: Kadın: 45 yaş / Erkek: 47 yaş (6.550 prim günü)

2003 SGK girişliler: Kadın: 46 yaş / Erkek: 48 yaş (6.625 prim günü)

2004 SGK girişliler: Kadın: 47 yaş / Erkek: 49 yaş (6.700 prim günü)

2005 SGK girişliler: Kadın: 48 yaş / Erkek: 50 yaş (6.775 prim günü)

2006 SGK girişliler: Kadın: 49 yaş / Erkek: 51 yaş (6.850 prim günü)

2007 SGK girişliler: Kadın: 50 yaş / Erkek: 52 yaş (6.925 prim günü)

2008 SGK girişliler: Kadın: 51 yaş / Erkek: 53 yaş (7.000 prim günü)