Al Jazeera'dan yapılan yazılı açıklamada, dün Gazze Şeridi'nin batısında seyahat ettiği aracın hedef alınması sonucu Al Jazeera Mubasher'in muhabiri Vişah'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "Al Jazeera Medya Ağı, Gazze Şeridi'nin batısında seyahat ettiği aracın hedef alınması sonucu Al Jazeera Mubasher muhabiri Muhammed Samir Vişah'ın öldürülmesini, bu vahşi suçu güçlü şekilde kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Vişah'ın öldürülmesinin tesadüfi bir olay olmadığı, bunun gazetecileri sindirmeyi amaçlayan kasıtlı ve hedefli bir suç olduğu vurgulanan açıklamada, olaydan İsrail güçlerinin tamamen sorumlu tutulduğu kaydedildi.

“Gazetecilere yönelik saldırılara tepki”

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), olayı kınayarak Muhammed Samir Vişah’ın, son iki buçuk yılda Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülen 200’den fazla gazeteci arasına katıldığını açıkladı. Kuruluş, bu gazetecilerden en az 70’inin görevleri başındayken hayatını kaybettiğini bildirdi.

“Can kaybı artıyor”

Gazze’deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisi, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 2 sivilden birinin gazeteci olduğunu duyurdu. Açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 262’ye ulaştığı belirtildi.

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail saldırılarında 736 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 35 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 759 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi. Toplam can kaybının ise 72 bin 315’e, yaralı sayısının 172 bin 137’ye yükseldiği kaydedildi.