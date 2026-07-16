Pilavın kıvamını belirleyen en önemli adımlardan biri, pirincin pişirmeden önce doğru şekilde hazırlanması oluyor. Birçok kişi pirinci yalnızca birkaç kez yıkamanın yeterli olduğunu düşünse de, uzmanlar bunun tek başına yeterli olmadığını belirtiyor. Yıkama işleminin ardından pirincin yaklaşık 20 dakika boyunca ılık ve tuzlu suda bekletilmesi, yüzeyde bulunan fazla nişastanın uzaklaşmasına yardımcı oluyor. Fazla nişasta temizlendiğinde pişirme sırasında pirinç tanelerinin birbirine yapışma ihtimali azalıyor. Böylece daha diri, daha parlak ve tane tane bir pilav elde etmek mümkün hale geliyor.

Pilav Yaparken Kavurma Süresini Kısaltmayın

Pirinç süzüldükten sonra kavurma aşamasına geçiliyor. Bu bölüm, pilavın hem lezzeti hem de kıvamı açısından büyük önem taşıyor. Tereyağı ya da tercih edilen başka bir yağ ile kavrulan pirinçlerin birkaç dakika boyunca sürekli karıştırılması öneriliyor. Pirinç taneleri hafif şeffaf bir görünüm kazandığında su ilave edilmesi, tanelerin formunu korumasına katkı sağlıyor. Aceleyle tamamlanan kısa kavurma işlemi ise pirincin pişirme sırasında daha kolay yumuşamasına ve lapa kıvamına ulaşmasına neden olabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, kavurma süresinin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Birkaç Damla Limon Suyu ve Doğru Demleme Fark Yaratıyor

Pilav suyunu ekledikten sonra tencereye birkaç damla limon suyu damlatmak, uzun yıllardır kullanılan mutfak yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu küçük dokunuşun pirincin daha beyaz ve parlak görünmesine katkı sağlayabileceği, aynı zamanda tanelerin birbirine yapışmasını azaltabileceği ifade ediliyor.

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra ise en kritik aşama başlıyor. Pilav suyunu tamamen çektikten sonra ocağın kapatılması, ancak kapağın hemen açılmaması gerekiyor. Tencerenin kapağı ile pilav arasına yerleştirilecek temiz bir kağıt havlu, içeride oluşan fazla buharı emerek nem dengesinin korunmasına yardımcı olabiliyor. Yaklaşık 15 dakika dinlendirilen pilav, hem daha diri bir yapı kazanıyor hem de servis sırasında tane tane dökülüyor.